Премьер-министра Словакии ждет еще одна операция, – СМИ
Главе словацкого правительства Роберту Фицо предстоит еще одна операция. Однако, с его медикаментами могут возникнуть проблемы.
Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на источники.
Смотрите также В Словакии совершили покушение на Роберта Фицо, премьера госпитализировали: все, что известно
Ждет еще одна операция
Согласно данным издания, Роберта Фицо ожидает операция на бедре.
В то же время там сообщили, что у премьера Словакии было кровотечение в брюшной полости, но его удалось остановить. Также отметили, что препараты для разжижения крови, которые принимает премьер, могут вызвать проблемы.
Также директор больницы Мириам Лапуникова отметила, что 2 хирургические бригады оперировали премьер-министра в течение 5 часов.
"У пациента многочисленные огнестрельные ранения", – отметила она.
По ее словам, состояние Роберта Фицо остается "действительно очень тяжелым", и он, по-прежнему, находится в отделении интенсивной терапии.
Покушение на Фицо: основное
- На премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение во время выездного заседания правительства. Это произошло в среду, 15 мая.
- После этого главу словацкого правительства доставили в больницу.
- Местные СМИ писали, что нападавшим был 71-летний мужчина из города Левице, что на западе страны. Журналисты сообщали, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.
- Полиция Словакии предъявила обвинения 71-летнему мужчине в покушении на умышленное убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненного заключения.