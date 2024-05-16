Премьер-министра Словакии ждет еще одна операция, – СМИ

16 мая 2024, 14:39
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Главе словацкого правительства Роберту Фицо предстоит еще одна операция. Однако, с его медикаментами могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на источники.

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Ждет еще одна операция

Согласно данным издания, Роберта Фицо ожидает операция на бедре.

В то же время там сообщили, что у премьера Словакии было кровотечение в брюшной полости, но его удалось остановить. Также отметили, что препараты для разжижения крови, которые принимает премьер, могут вызвать проблемы.

Также директор больницы Мириам Лапуникова отметила, что 2 хирургические бригады оперировали премьер-министра в течение 5 часов.

"У пациента многочисленные огнестрельные ранения", – отметила она.

По ее словам, состояние Роберта Фицо остается "действительно очень тяжелым", и он, по-прежнему, находится в отделении интенсивной терапии.

Покушение на Фицо: основное

  • На премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение во время выездного заседания правительства. Это произошло в среду, 15 мая.
  • После этого главу словацкого правительства доставили в больницу.
  • Местные СМИ писали, что нападавшим был 71-летний мужчина из города Левице, что на западе страны. Журналисты сообщали, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.
  • Полиция Словакии предъявила обвинения 71-летнему мужчине в покушении на умышленное убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

Автор: Ірина Марціяш