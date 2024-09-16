Россия использует покушение на Трампа против Украины: в СНБО сделали важное заявление
Источник:СНБО
15 сентября рядом с Дональдом Трампом произошла стрельба. Следователи считают, что политика снова планировали убить. Страна-агрессор пытается воспользоваться инцидентом, чтобы дискредитировать Украину в глазах мира.
После того, как было названо имя подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США, российские пропагандисты начали активно распространять дезинформацию об этом событии. Так, в вероятной попытке убийства Трампа они отыскали "украинский след".
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В ФБР заявили, что нападающим был 58-летний Райан Рут. Именно он находился с автоматом неподалеку от клуба, где Трамп играл в гольф.
СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов" и неоднократно посещал Киев.
Кроме того, его связывают с организацией, занимавшейся поставками оружия в Украину и Тайвань.
Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно же, все это – ложь. Но информационное противостояние – составляющая войны,
– заявили в СНБО.
В ГУР уже отреагировали на слухи о том, что Райан якобы занимался рекрутингом иностранцев в ВСУ.