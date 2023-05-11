Лучше пить воду из закрытых бутылок, – Кулеба о собственной безопасности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как заботится о собственной безопасности. В частности, глава МИД считает, что в некоторых местах следует пить воду только из закрытых бутылок.

Также Кулеба посоветовал российскому экс-президенту Дмитрию Медведеву, публично призвавшему к убийству Зеленского, пить меньше водки, прежде чем заходить в телеграм.

Министр не думает, что такие заявления следует комментировать, однако Медведев все же играет определенную роль в российской стратегической коммуникации.

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Как Кулеба заботится о собственной безопасности

Кулеба рассказал, что несколько раз задавал себе вопрос, почему Россия никогда не организовывала нападения на поезд, который перевозит Зеленского, или на него самого.

"Но потом один из охранников, с которым я разговаривал, сказал: "Вы не волнуйтесь, это наша работа". И я поблагодарил его. И вообще, вся железнодорожная система в Украине работала на протяжении всей войны. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто напасть на движущийся поезд", – заметил министр.

По его словам, если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы точно попытались.

"Мы принимаем быстрые, разумные решения и лучше, чем многие ожидали", – отметил глава МИД.

Также он прокомментировал собственную угрозу быть отравленным.

В некоторых местах я предпочитаю пить только воду из бутылок, которые были предварительно запечатаны. Но я не думаю, что я являюсь главной мишенью,

– добавил Кулеба.

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