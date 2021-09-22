Покушение на Шефира не повлияет на мой визит в США, – Зеленский

Владимир Зеленский не будет прерывать свой визит в США из-за обстрела авто своего помощника Сергея Шефира. В частности, президент Украины выступит с речью на Генассамблее ООН, как и было запланировано.

Глава Украины также не будет отменять важные встречи, в частности с британским премьером Борисом Джонсоном.

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Зеленский не отменяет запланированные в США встречи

Если бы я не имел того статуса и того доверия, не был бы президентом Украины, то мой приоритет был бы находиться рядом с моим товарищем,

– отметил он.

Однако украинский лидер отметил, что он прежде всего – президент, затем отец, муж и сын, а после этого – товарищ. "Такие приоритеты выставила жизнь. Как президент я должен прежде всего представлять государство", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что не имеет права срывать важные для Украины переговоры, запланированные в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Поэтому инцидент с Шефиром не повлияет на его визит в США.

Президент также сообщил, что после выступления на общих дебатах он вернется в Украину, где подробнее изучит ситуацию.

Зеленский о продлении визита в США: смотрите видео

Авто Шефира обстреляли: коротко