Полицейские-изменники переходят к сотрудничеству с оккупантами в Мариуполе: возмутительное видео

Оставшиеся в Мариуполе полицейские перешли на сотрудничество с пророссийскими боевиками. Предатели решили пойти на работу в оккупационные органы квазиреспублики в Донецкой области.

Мерзость, – Андрющенко о предателях

Сотрудники полиции в Мариуполе самостоятельно перешли на вражескую сторону. Советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал возмутительное видео со стражами порядка.

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Чиновник подчеркнул, что полицейские предали присягу, родной город и Родину. Он назвал их "гадостью".

Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит загробную жизнь гораздо быстрее, чем состоится справедливый суд. Сволочи,

– подчеркнул Андрющенко.

Заметим, на кадрах пропагандистов украинские эксполицейские с упоением рассказывают о переходе на службу к боевикам. Говорят, что хотят и дальше жить в родном городе и работать по специальности. При этом они не вспоминают, что идут на службу к тем, кто полностью разрушил их родной Мариуполь и убил десятки тысяч мирных жителей.

Смотрите видео, как полицейские-изменники переходят на службу к боевикам:

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