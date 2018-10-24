Политическая реклама в Украине: груша для битья и сердце парламентских выборов 2006 и 2007 годов

Украина вошла в предвыборную осень. Хотя президентская кампания-2019 официально начнется лишь через несколько месяцев, но политической рекламы уже достаточно. Накануне очередных выборов 24 канал напоминает, как агитировали и манипулировали в 2006 и 2007 годах, во время двух парламентских кампаний.

Чем запомнились выборы-2006

В 2006 году за места в Верховной Раде соревновалось 17 избирательных блоков и 28 партий – рекордное количество политических образований по сравнению с прошлыми годами. Во время избирательных гонок сформировались две оппозиционные силы – Партия регионов и "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ), которые прошли в парламент с неплохими результатами (186 и 129 мандатов соответственно).

Третьими в ВР зашли народные депутаты из Народного союза "Наша Украина" (НСНУ), отхватили свои места в парламенте также члены Социалистической и Коммунистической партий Украины. На пятки им наступали блок Наталии Витренко "Народная позиция" и партия Владимира Литвина, которые, впрочем, не смогли преодолеть 3% избирательный барьер.

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Как отмечает политолог Александр Леонов, эта электоральная кампания была интересна тем, что произошла на фоне раскола "оранжевой" команды: после отставки с поста премьер-министра осенью 2005 года Тимошенко ушла в жесткую оппозицию к власти. Зато Партия регионов продолжала гнуть свою пророссийскую линию и работать с избирателями с востока и юга Украины. А грушей для битья со всех сторон стал НСНУ.

Это была игра, когда все били одного, и "Наша Украина" не нашла, что ответить именно в тех условиях, когда еще не стих свежий скандал с распадом "оранжевой" команды. Тогда мы увидели, как телевидение чуть ли не единым фронтом выступало против Президента Виктора Ющенко и его политической силы,

– рассказывает эксперт.

"Перлы" телерекламы

Примером этого тезиса является предвыборный ролик блока "Не так!" образца 2006 года. Между прочим, членами политического формирования были экс-регионалы Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, а также кум Путина Виктор Медведчук. Само название блока высказывало основную идею непринятия политики Ющенко. "Нетаковци" активно критиковали "оранжевую" власть, выступали за сближение Украины с Россией и отрицали идею вступления в НАТО.

Предвыборная реклама блока "Не так!": смотрите видео



Кстати, о телевидении и избирательных месседжах, которые транслировались с голубых экранов. Среди них – языковой вопрос. В частности, тема придания русскому языку государственного статуса, который, помимо Партии регионов, раскручивала и Наталья Витренко. Вспомнить лишь видеоролик, в котором учительница не позволяет ребенку выйти из класса, потому что девочка просится на русском языке.

Политическая реклама блока Натальи Витренко в поддержку русского языка:



Или же актуальная, ввиду последних событий, тема церкви. В 2006 году Витренко выпустила рекламу о темнокожем священнике, в конце которой раздается призыв "Защитим каноническое православие!". Не понятно, каким образом ущемилось "каноническое православие", однако факт канонического расизма в этом ролике очевиден.

Витренко не обошла в своей предвыборной агитации тему церкви: смотрите видео



Антиукраинскую риторику озвучивала в своих телепосланиях к избирателю и Коммунистическая партия (КПУ). Политтехнологи коммунистов апеллировали к борьбе с "фашизмом" и "нацизмом", который якобы насаждается в Украине "западными марионетками".

Лидер КПУ Петр Симоненко уверял, что только узаконивание русского языка сохранит целостность Украины: смотрите видео



Зато агитация за Владимира Литвина выделялась среди других рекламных "перлов" не только визуально, но и содержанием. Так, только в роликах для его "Народного блока" использовали анимацию. Политтехнологи Литвина акцентировали на идее единства Украины. Возьмем к примеру видео, где политик соединяет разорванный "синими" и "оранжевыми" канат.

Видеоролик в поддержку "Народного блока Литвина:



Избирательная кампания политсилы Литвина была, по подсчетам специалистов, самой затратной, однако это не помогло спасти ее от провала.

Телевизионная агитация в 2006 году: смотрите рекламные ролики разных партий

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Стратегия "регионалов"

Партия регионов на выборах 2006 года и на досрочных парламентских выборах 2007-го решила сыграть на разочаровании избирателей в "оранжевых" лидерах. Кроме этого, "регионалы" поставили перед собой цель выбить почву из-под ног блока Тимошенко.

Главными месиджами, которые они транслировали для избирателей, были такие:

Оранжевая революция провалилась; "Оранжевая коалиция" – не функциональная, а ее участники не могут работать вместе; Украина как государство не может позволить себе вернуться в прошлое; Эти выборы должны привести к власти правительство, способное достичь улучшения уровня жизни.

Что же касается проблематики кампании, то акцент делался на темах, которые больше всего волновали население – повышение зарплат, борьба с бедностью, стабильность цен.

Особенности политрекламы "регионалов" в 2006 и 2007 годах – сине-белые цвета, социальная тематика и герои из народа:

Партия регионов опиралась на свои базовые регионы и риторику, которая озвучивалась ранее – про врагов-бандеровцев, антиНАТО. Именно тогда и началась жесткая кампания против вступления Украины в Нато (здесь стоит вспомнить блокирование кораблей США в Феодосии весной и летом 2006 года, или же протест областных советов против совместных учений с НАТО, на что не было жесткой реакции из Киева). Фактически местное самоуправление было использовано как элемент политической технологии,

– объясняет Леонов.

По словам политолога, этот ход "регионалов" был ступенькой к событиям 2014 года на Донбассе и в Крыму, когда местные органы самоуправления выходили за пределы своих полномочий, не получая наказания за такие действия, что впоследствии вошло в традицию. Сейчас это учитывается политиками в формировании общегосударственной политики.

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Главные символы и тезисы избирательной кампании БЮТ

Слоган "Справедливость есть, за нее стоит бороться" стал основой всей кампании "Блока Юлии Тимошенко". Команда леди Ю пыталась сосредоточить внимание избирателей на том, что она как премьер-министр стала жертвой коварства и лжи в украинской политике, поэтому голос, отданный за БЮТ, станет борьбой за справедливость.

Политическая сила обыгрывала темы "коррупционного скандала", "предательства национальных интересов" и тому подобные. Тимошенко хотела убедить украинцев в том, что окружение Ющенко – "нечисто на руку", а она боролась с ним, поэтому и была отстранена от должности.



Официальный билборд БЮТ в 2006 году

В кампании БЮТ также использовали тезис о "выборах премьера", навязывая обществу мнение, будто выборы в ВР – это на самом деле выборы премьер-министра. Именно в 2006 году Тимошенко сказала, что партия, которую выберет избиратель, будет выдвигать премьера, поэтому необходимо голосовать за БЮТ, чтобы главой правительства стал Виктор Янукович. Тогда такой прием сработал, замечает Леонов.



Во время избирательной кампании-2006 Тимошенко начала борьбу за кресло премьера

Образ сердца стал главным символом БЮТ. Его изобразили в виде галочки в избирательном бюллетене, что трактовалось как призыв: голосуйте сердцем.

Кроме того, лидеры "Блока Юлии Тимошенко" интенсивно проводили региональные поездки, но не только в последние две недели, а в течение последних шести месяцев избирательной кампании.

Тимошенко провела безумный по эффективности тур по Украине, и это был первый случай, когда за последние две недели до дня выборов она едва не удвоила свой рейтинг. То же самое она фактически повторила в следующем году, и снова приблизилась к Партии регионов по показателям. Примечательно, что в 2007-м Тимошенко шла на выборы с теми же лозунгами,

– вспоминает эксперт.

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"Наша Украина": назад в будущее

А "оранжевый" штаб в 2006-м решил не экспериментировать и использовать лозунги и принципы политической пропаганды времен президентской кампании Виктора Ющенко. Остались неизменными символ подковы, оранжевый цвет и идея украинской идентичности. НСНУ выдвинули лозунги "Украина у нас одна" и "Не зрадь Майдан!". Особенно негативно психологи оценили последний призыв, поскольку он был обращен к событиям, которые происходили в прошлом, ведь все, кто мог "предать Майдан", давно это сделали.



Лозунг НСНУ "На зрадь Майдан!" вызвал неоднозначную реакцию у населения

"Наша Украина" будто эксплуатировала остатки "майданной" энергии, ничего не предлагая взамен. Оранжевый цвет действительно ассоциируется с энергией, однако в этом случае наблюдался скорее страх потерять старые завоевания.

Тема Майдана прослеживалась и в телевизионных роликах партии Ющенко:



Хотя за год деятельности новой власти появилось немало положительных результатов, которые можно было бы использовать для политической рекламы и привлечения внимания даже восточно-южного электората, но политтехнологи НСНУ этого не сделали, что в итоге никак не поспособствовало росту рейтинга партии.

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Что изменилось во время избирательной кампании в 2007 году

По мнению Александра Леонова, самые заметные изменения произошли именно в "Нашей Украине". Ее лидеры попытались обновить партийный список, и эта попытка оказалась удачной. Так был сформирован блок "Наша Украина – Народная самооборона" (НУНС), члены которого за ключевой лозунг на выборах 2007 года приняли необходимость отмены депутатской неприкосновенности и привилегий. Однако после избрания в парламент об этом требовании "забыли".

"Мы отменим депутатскую неприкосновенность!"– главный лозунг НУНС на выборах в ВР в 2007 году

У блока был еще один популярный лозунг "Закон один для всех", но в него, по словам политолога, не очень верили.

Избирательная кампания "Нашей Украины – Народной самообороны" характеризовалась тем, что ее авторы пытались вернуть символику Майдана, зато все другие партии пытались отойти от "оранжевой" тематики.

Первая пятерка НУНС выглядела так: Юрий Луценко, Вячеслав Кириленко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук.



Лидеры НУНС (справа налево): Николай Катеринчук, Вячеслав Кириленко, Юрий Луценко, Анатолий Гриценко, Арсений Яценюк

Значение парламентских кампаний 2006 и 2007 годов для Украины

Важным моментом досрочных парламентских гонок тогда было то, что они происходили без такой открытой вражды между Партией регионов, БЮТом и "Нашей Украиной", рассуждает эксперт.

Что касается "регионалов", то во время избирательной кампании-2006 они выступали чисто из оппозиционных соображений, а в 2007 году "сине-белые" позиционировали себя как партию, ответственную за правительство. Они продолжили повторять свои тезисы, которые работали: и о единстве с Россией, и о антиНАТО. К большому сожалению, косвенным образом Юлия Тимошенко поддерживала эти идеи в своей кампании. Это в 2009-м она открыто заявила, что Украина не вступит в нато, потому что против этого Россия. А тогда, в 2006-2007 годах, закладывались основы проблем, которые выстрелили в 2014 году,

– убежден Леонов.

В целом эти избирательные кампании, по его мнению, были определяющими для Украины тем, что БЮТ стал крупным политическим игроком. Вместе с Партией регионов – это были крупнейшие фракции в Верховной Раде.

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