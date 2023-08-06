С ними делают невозможное: истории пыток за антивоенную позицию в России
Путинский режим обрекает на страшные пытки каждого, кто выступает против войны или потенциально может поддерживать Украину. Историй о бесчеловечном терроре в России ежедневно становится все больше.
Об этом 24 Каналу сказал оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он сообщил, что автора известного в России стрит-арта с антивоенным месседжем Ивана Кудряшова закололи лекарствами до невменяемого состояния и сейчас держат "на вязке". Это произошло после объявленной им 40-дневной голодовки в знак протеста против сфабрикованного приговора суда.
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Вязка – это одна из самых страшных пыток, когда используются методы карательной психотерапии. Человека привязывают к постели таким образом, чтобы он не мог пошевелиться и психотропными препаратами доводят до состояния, в котором он перестает осознавать, что с ним происходит,
– объяснил журналист.
При этом человек испытывает сильные страдания, но даже не может об этом сказать.
Шесть лет за антивоенный стрит-арт
Максим Харченко, адвокат осужденного на шесть лет колонии Ивана Кудряшова, явился в больницу и попросил развязать художника. В ответ услышал, что если его развяжут, он будет вести себя агрессивно, и им придется применить к нему физическую силу.
"Этот человек сделал действительно классные баннеры, которые развесили на автобусных остановках в городе Тверь. Это были очень красивые стрит-арты с надписью "х*й войне". И все – лишение свободы и пытки", – сказал Олевский.
За ночь превратили тело украинца в сплошную гематому
Герой другой истории – украинец Сергей Окрушко, которого семь дней назад арестовали, обвинив в диверсии на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Его делом занимается следственное управление ФСБ.
Россия пытает за антивоенную позицию: смотрите видео
"К Окрушко приехал адвокат, подписавший с ним договор о защите. Но на следующий день, когда он посетил подзащитного, тот отказался от услуг и сказал, что его устраивает государственный адвокат по назначению. То есть человек, который будет очевидно сотрудничать со спецслужбами", – говорит редактор издания "The Insider".
Правозащитник при этом увидел, что вся правая часть тела украинца – сплошная гематома. Только за сутки, узнав, что Окрушко подписал договор с беспристрастным адвокатом, следователи ФСБ сделали что-то такое, что его тело превратилось в синяк, а он сам отказался от защиты, понимая, что его дело сфабрикуют и будут продолжать пытки в колонии.
Остановить войну: в Саудовской Аравии продолжается саммит по формуле мира
- В Саудовской Аравии проходит встреча советников лидеров стран касательно формулы мира Владимира Зеленского. Появилась договоренность о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть основой любого мирного соглашения, а также приоритетом Устава ООН.
- Дополнительно участники решили создать рабочую группу по обсуждению плана урегулирования войны в Украине, предложенного Киевом. По всей вероятности, это состоится до конца года.
- Вероятно, в Саудовской Аравии могут договориться о разблокирование зерновой сделки. Если восстановить ее не получится, возможно, появится альтернативное продовольственное соглашение.