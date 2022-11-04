С санкциями России хватит на полтора года: политтехнолог объяснил, почему Европа сменила тактику

Европа, США и другие страны понимают, что Россия теряет свои политические позиции. В то же время до недавнего времени большинство актеров международных отношений толерировали преступную деятельность Кремля и не ограничивали ее политику.

Война против Украины стала переломом в понимании цивилизованного мира русской проблемы. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Европейская "русофобия"

Тизенгаузен отметил, что в Европе возникла "политическая русофобия", так как всем европейским бюрократам дали сигнал "открыть глаза".

Все соседи поняли, что Россия – страна террорист. А вот те, которые через две страны находятся – они предпочитают "хранить Путину лицо", к сожалению. Хотя, учитывая экономические показатели, России хватит примерно на полтора года под этими санкциями, которые есть сейчас. Это если не учитывать возможные новые санкции,

– объяснил обозреватель.

Эксперт отметил, что до недавнего времени европейские страны соглашались с российской информационной повесткой дня. Это также было возможным из-за того, что россияне тратили огромную кучу денег, в частности в Европе и США на лоббистскую деятельность.

"Только в США россияне официально тратили около 300 миллионов долларов на лоббизм. Также в Европе много денег тратили на "белый", "серый" и "черный" лоббизм. Но Европа наконец-то решила, что раньше "закрывала глаза" на многие вопросы", – объяснил обозреватель.

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Лояльность Запада

По словам политолога, после оккупации Крыма россияне получили "мягкие" санкции, хотя после войны 2008 года в Грузии, войны в Сирии, а также первой и второй войн против Ичкерии вообще не было никаких ограничений.

Тогда Европа со всем соглашалась, а сейчас – старая и инертная Европа решила не согласилась, поскольку понимает, что если Путин решит, что в Украине ему можно все, тогда ему будет все можно в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии и где угодно,

– добавил политтехнолог.

По его мнению, аппетиты кремлевского диктатора "совершенно ничем не ограничены".

"Такие аппетиты ограничены разве что российским бюджетом и ограничениями по продаже ему вооружений, которые он обойдет, если ему нужно будет. Поэтому сейчас Европа и США решили не соглашаться, взяв курс на мягкое и длительное уничтожение России и на "перемалывание" российской военной промышленности. Не сиюминутное", – подчеркнул Тизенгаузен.

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По его словам, то, что Путин сейчас потерял свою харизму и статус регионального лидера, стало понятно всем, даже странам ОДКБ.

"У Путина ситуация непростая, хотя недооценивать мобрезерв России нельзя. Поэтому Европа и США решили передавать Украине вооружение, которое будет работать против пехоты. Нас ждет непростая зима, но неизвестно, чем Путин руководствовался при нападении на Украину", – добавил аналитик.

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