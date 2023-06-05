Понимают все угрозы: могут ли польские добровольцы воевать на стороне РДК

Российская пропаганда любит рассказывать разный бред. Недавно "на болотах" начали кричать, что якобы польские добровольцы присоединились к военным из РДК и "Свободы России" на рейды по территории страны-агрессорки.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. Известно, что свое желание защищать Украину выразили многие неравнодушные люди из разных стран мира.

К теме "Освобождают" приграничные регионы и представляют угрозу для Кремля: что известно об РДК и "Свободе России"

Тут стоит упомянуть о Русском добровольческом корпусе и легионе "Свобода России", которые проводят военные операции на территории России.

Действительно ли польские добровольцы воюют на стороне РДК

Как отметил Сазонов, поляки – действенные и активные союзники Украины. Многие граждане этого государства пытаются максимально помочь в отпоре российской агрессии. Ведь понимают все возможные угрозы. Если, не дай Бог, Россия захватит Украину, то следующей будет Польша.

Поэтому кто-то берет в руки оружие и идет добровольцем; кто-то работает на дипломатическом уровне; кто-то помогает деньгами или принимает украинских беженцев.

Каждый, кто имеет совесть и видение своей позиции в этом мире, делает, что может. А ситуация в Белгородской области… Это чисто российские проблемы. У них есть повстанцы. Гражданский конфликт. Украина к этому непричастна,

– заметил Сазонов.

Смотрите разговор с Кириллом Сазоновым на ютубе 24 Канала

Российская пропаганда любит рассказывать разный бред и обвинять всех вокруг. Но это никого не интересует. Пусть оккупанты сами разбираются с собственными проблемами.

Операции РДК и "Свободы России" на территории страны-агрессорки: коротко

В течение мая – июня бойцы из Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" проводят рейды на территории Белгородской области. Они хотят освободить россиян от режима диктатора Владимира Путина.

4 июня добровольцы сообщили, что захватили российских военных в плен. Они предлагали губернатору Белгородской области переговоры в обмен на передачу пленных. Однако он не пришел.

Украина неоднократно отмечала, что непричастна к ситуациям, происходящим на территории России.