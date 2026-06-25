По меньшей мере 26 небоевых смертей, избиения, пытки: всё о скандале с полком "Скала"

Украину всколыхнул новый скандал, связанный с 425-м отдельным штурмовым полком "Скала". Журналисты выяснили, что за несколько месяцев в полку умерли по меньшей мере 26 новобранцев, а также зафиксировали случаи избиения и пыток военнослужащих.

В настоящее время этим делом занимаются правоохранительные органы, кроме того, о проведении проверок заявили военный омбудсмен и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Что нужно знать о скандале с полком "Скала", а также о реакции на него – читайте в материале 24 Канала.

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С чего начался скандал с полком "Скала"?

Журналисты "Бабеля" опубликовали обширный материал о "Скале" – крупнейшем штурмовом полку ВСУ. В последнее время подразделение подвергается критике со стороны журналистов, военных и родственников военнослужащих из-за высоких потерь, которые фиксируются не только во время боевых действий, но и в процессе военной подготовки.

По данным журналистов, за последние полгода в учебных центрах полка зафиксировано 26 смертей. Большинство погибших, по информации издания, находились в подразделении менее месяца.

Среди погибших:

Владимир Цуканов, 32 года;

Дмитрий Коваль, 50 лет;

Виталий Салтан, 34 года;

Александр Семенов, 35 лет;

Максим Скипа, 37 лет;

Александр Исаев, 42 года;

Сергей Черноиван, 36 лет;

Сергей Табацкий, 38 лет;

Вадим Поливаный, 49 лет;

Дмитрий Школярский, 34 года;

Сергей Голубов, 41 год;

Андрей Чередниченко;

Александр Коваленко, 32 года;

Вячеслав Гекало, 37 лет;

Дмитрий Иванченко, 42 года;

Роман Кожарко, 45 лет;

Денис Багрий-Шахматов, 38 лет;

Виталий Карат, 38 лет;

Василий Войчук, 52 года;

Василий Цюрко, 41 год;

Ярослав Мокрий, 53 года;

Петр Данильцев, 52 года;

Вячеслав Борисов, 31 год;

Виталий Батура, 43 года;

Иван Терентьев, 46 лет;

Владимир Белас, 47 лет.

Это были преимущественно здоровые молодые мужчины, у которых не было ни зависимостей, ни тяжелых заболеваний. Большинство умерло от пневмонии, однако практически все родственники, опрошенные редакцией или коллегами из других СМИ, жалуются на несвоевременное оказание медицинской помощи,

– говорится в материале.

Для подготовки материала журналисты также опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, описал условия пребывания новобранцев в так называемом "Курятнике" – распределительном пункте для мобилизованных.

"Неоценимый первый опыт посещения туалета – группами под дулами автоматов, изящных оскорблений и грубых пинков за недостаточно ровный строй или внешний вид. Бесконечные приседания, планки, "полтора" (похоже на планку стоя: бедра параллельно земле, руки вытянуты вперед – 24 Канал), чтобы осознавали, куда попали, не теряли времени, а готовились к предстоящей миссии. В туалет, в столовую – везде с вооруженным конвоем. Словно военнопленные", – рассказывает Жикин.

Другой собеседник анонимно сообщил о существовании карцеров, куда, по его словам, отправляли военных за отказ выполнять приказы. Он также описал пребывание там людей в состоянии абстиненции (комплекс психических и физических расстройств, возникающий у человека с зависимостью от алкоголя, наркотиков, никотина, лекарств и т. п.) и условия содержания.

И каждый в своём "мультике" разговаривал с кем-то. Они (наркозависимые – 24 Канал) выбивали двери, буйствовали. Охранники их успокаивали – брызгали в камеру слезоточивый газ, и мы все этим дышали. В туалет людей не выводили – для малых нужд в карцере была бутылка,

– рассказал собеседник издания.

Кроме того, опрошенные "Бабелем" мобилизованные с различных баз подготовки "Скалы" рассказывают о жестких условиях содержания, вооруженном конвое и, по их словам, заминированном периметре вокруг учебных площадок. Также упоминаются таблички с надписями "мины", размещенные на ограждающей ленте.

Кроме того, родственники погибших рассказали, что именно обнаружили на телах погибших военных:

у 50-летнего Дмитрия Коваля на теле обнаружили многочисленные синяки и повреждения;

у 32-летнего Владимира Цуканова зафиксировали тупую травму грудной клетки и многочисленные переломы ребер;

тупую травму грудной клетки и многочисленные переломы ребер; у 38-летнего Виталия Карата обнаружили переломы ребер и травму грудной клетки.

Многие родственники также утверждали, что их близкие подвергались в полку "Скала" пыткам и насилию со стороны других военнослужащих.

Как отреагировали на материал журналистов в "Скале"?

В комментарии "Бабелю" начальник группы гражданско-военного сотрудничества "Скалы" Андрей Сурай опроверг некоторые заявления военнослужащих, в частности о "туалете под конвоем".

В то же время Сурай не отрицал, что случаи насилия в полку имеют место, но заверил, что это – не система.

"Существует ли такая проблема, что людям, которым нужно выполнять задачи и добиваться их выполнения от тех, кто этого не хочет, приходится прибегать к каким-то неуставными методам? Ну, конечно, она есть. Она есть везде. Боремся ли мы с ней? Да, конечно. То есть задачи такого рода (избивать – 24 Канал) никто никому никогда не ставил", – говорит начальник группы гражданско-военного сотрудничества полка.

Уже после выхода материала "Бабеля" появилась и публичная реакция полка "Скалы". В ОШП заявили, что в материале "затронут ряд серьезных вопросов", требующих тщательного изучения и проверки.

Наша позиция проста. Каждый случай должен рассматриваться отдельно. Все выводы должны основываться на установленных фактах, документах, результатах проверок и официальных процедурах,

– отметили в полку.

В то же время в "Скале" считают, что журналисты издания "свели историю полка к отдельным трагическим случаям". В частности, там подчеркнули, что из 26 упомянутых в материале смертей 18 произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

"Командование полка готово к максимальному сотрудничеству с правоохранительными органами, Уполномоченным по защите прав военнослужащих и другими уполномоченными структурами. Мы заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех фактов", – написали в "Скале".

Там также заверили, что командование полка проведет дополнительный анализ вопросов, затронутых в публикации, и усилит механизмы реагирования на обращения личного состава.

Как ДБР взялось за дело со "Скалой"?

В ГБР 24 июня сообщили, что начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Следователи внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление объективной картины событий, проверку достоверности обнародованных фактов, а также выяснение всех обстоятельств, изложенных в журналистском материале,

– отмечается в сообщении.

Государственное бюро расследований заверило, что по результатам будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена.

Что написала о скандале с полком военный омбудсмен?

Военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на материал "Бабеля" о ситуации в штурмовом полку "Скала". По её словам, об избиениях и издевательствах над военнослужащими она узнала ещё в мае – июне 2025 года.

Решетилова сообщила, что тогда вместе с представителями Офиса Президента посетила полигон подразделения, а параллельно проверку проводила Военная служба правопорядка.

"Мы забрали из полка 22 военнослужащих, которые дали показания об избиениях, подтвержденные полиграфом. Вместе со специалистами из ВСП нам удалось выявить группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах", – заявила она.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на выявленные факты, соответствующих решений в отношении причастных лиц принято не было, а результаты расследования до сих пор отсутствуют.

В целом с начала работы Офиса военного омбудсмена в январе мы направили 9 сообщений о преступлениях в "Скале" в правоохранительные органы. Но мы не можем выполнять работу за правоохранительные органы и не можем принимать управленческие решения,

– отметила Решетилова.

По её словам, после вмешательства Офиса удалось наладить оперативное реагирование на жалобы и обеспечить военнослужащим регулярную связь с родными.

Отдельно омбудсмен подчеркнула, что проблемы касаются не всего подразделения.

"Я не зря подчеркнула, что издевательствами над военнослужащими занимается группа людей. Это важно, потому что "Скала" – большое подразделение, там много достойных боевых солдат, сержантов и офицеров, которые не имеют отношения к тому, что происходит. У читателя складывается впечатление, что критическая ситуация во всем подразделении. Это не так", – подчеркнула она.

Также Решетилова рассказала о проблеме мобилизации людей с зависимостями. По её словам, несколько месяцев назад в "Скале" выявили около двух тысяч военнослужащих, проходящих заместительную поддерживающую терапию.

Да, согласно приказу № 402, они признаны негодными к службе, в исключительных случаях – ограниченно годными, но точно не должны находиться в штурмовых подразделениях. Однако, к сожалению, мобилизация людей с зависимостями продолжается, и это становится проблемой для многих подразделений, не только для "Скалы",

– отметила она.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на масштабы самого подразделения. По её словам, численность "Скалы" фактически соответствует дивизии, хотя штат остаётся полковым.

"Управлять таким количеством личного состава штатом полка просто нереально, даже если есть желание, проконтролировать всё невозможно. Здесь однозначно нужны управленческие решения", – заявила Решетилова.

Она добавила, что обсуждала этот вопрос с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По ее мнению, оптимальным решением могло бы стать создание отдельных штурмовых подразделений в составе каждого корпуса, что позволило бы усилить контроль и ответственность командования.

Еще в комментарии "Бабелю" в Офисе военного омбудсмена отмечали, что доля смертей, не связанных с боевыми действиями, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" выше, чем в других подразделениях, хотя существенного отрыва от общих показателей нет.

По словам представителя Офиса военного омбудсмена Руслана Цыганкова, основной проблемой остается уровень медицинского обеспечения. В то же время он обратил внимание на отсутствие в Генеральном штабе персонифицированного учета военнослужащих, из-за чего проверка информации об отдельных случаях значительно затрудняется.

Как отреагировал на скандал Лубинец?

Дмитрий Лубинец написал, что получил информацию о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Речь идет о сообщениях о вероятном применении пыток, обустройстве мест лишения свободы и доведении до самоубийств действующих военнослужащих.

Я не оставляю это без внимания. Поэтому я срочно обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование,

– отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, после чего Военная служба правопорядка приступила к выяснению обстоятельств.

Кроме того, Дмитрий Лубинец отметил, что 25 июня мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправляется на место для проведения проверки.

"Я получил заверения в полном содействии её работе как независимой мониторинговой группе. Ни один факт возможного нарушения прав человека не должен оставаться без надлежащей правовой оценки!" – резюмировал омбудсмен.

Какой еще скандал разгорелся вокруг "Скалы" ранее?

Ранее вокруг 425-го штурмового полка "Скала" разгорелся скандал в апреле после заявлений советника министра обороны Украины и волонтера Сергея Стерненко. Он обвинил командование подразделения в якобы значительных потерях среди военных во время штурма вблизи Покровска.

Стерненко также опубликовал фрагменты видео, которые распространяли российские источники. На них запечатлена разбитая техника ВСУ после атаки 31 марта, когда украинские военные, по его словам, двигались колонной в районе Гришиного.

В самом полку "Скала" эти обвинения отвергли. Там подтвердили потерю двух военных в бою в тот день, однако подчеркнули, что оценки Стерненко основаны на искажённой информации из российских источников.

В то же время военный корреспондент Анна Калюжная сообщала, что за последний месяц подразделение получило значительно больше пополнения, чем другие части ВСУ. По её словам, разница может достигать примерно 20 раз.

Также было известно, что операцию штурмового полка "Скала" под Покровском анализировало высшее военное командование.