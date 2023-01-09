У Дуды рассказали, сколько танков Leopard Польша может передать Украине

В Польше вскоре может быть принято решение передать Украине танки немецкого производства Leopard 2. Танки будут переданы Украине от коалиции стран.

Глава польского Бюро международной политики Якуб Кумох сообщил, что Польша намерена передать Украину небольшое количество танков Leopard 2. Речь идет не о сотне танков, а о нескольких десятках.

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Украина может получить несколько десятков танков

Речь идет о символической поддержке, нескольких десятках штук... Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен единиц, абсурдно,

– сказал он.

Министр пояснил, что сама Польша передавать танки не будет, ведь решение нуждается в консенсусе с другими странами. Кумох добавил, что сегодня президент Анджей Дуда собирает СНБО, где обсудят войну в Украине.

Что известно о передаче Украине танков Leopard

Украина долго просит Германию передать танки Leopard, но в правительстве Олафа Шольца пока отказывались предоставить соответствующую помощь. В то же время издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает просьбу Украины передать Leopard.

7 января СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. Известно, что в Польше более 240 этих танков.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отказался подтвердить или опровергнуть сообщение о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2 немецкого производства.

Но он сказал, что с президентом Дудой ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику.

США, Германия и Франция объявили о мощной помощи Украине

В январе ситуация с военной помощью в Украине стала коренным образом меняться. Все началось после того, как Франция пообещала предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом. В результате Шольц сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder.

Со своей стороны Джо Байден сказал, что США намерены поставить в Украину БМП "Брэдли".