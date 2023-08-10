Польша направила к границе с Беларусью 10 тысяч военных: могут даже закрыть границу

Польша решила усилить кодон с Беларусью – она отправляет в защиту несколько тысяч военных. Страна готовится к возможным провокациям.

Связан рост количества пограничных войск с вагнеровцами и недавним нарушением воздушного пространства Польши. Два белорусских вертолета незаконно пересекли границу страны.

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Укрепление границы Польши

Министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша решила увеличить присутствие войск на границе на несколько тысяч. Он заявил о 10 тысячах солдат – столько же было в 2021 году. При этом непосредственно на границе будут находиться 4 тысячи военных, а еще 6 тысяч – в резерве. Они будут совершенствовать свои навыки в гарнизонах.

Причиной послужила активность вагнеровцев в Беларуси и возможные провокации. Кроме того, в последнее время возросло количество мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Они пытаются пересечь границу Польши из Беларуси.

Блащак также заявил, что Польша стремится создать самую большую сухопутную армию в Европе в течение 2 лет.

В случае новых провокаций Беларуси, Польша рассматривает вариант закрытия пограничных переходов. Это касается также и железнодорожных путей. Соответствующий тезис озвучил заместитель председателя Министерства внутренних дел Мацей Вонсик.

Вывод о вероятности такого хода сделали представители власти Польши и Литвы после разговора. Если Белорусь позволит себе слишком много, то должна быть ответная реакция. В этом случае механизмом будет выступать полная изоляция Лукашенко. Латвия и Литва должны присоединиться к этому плану.

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