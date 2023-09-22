Польша может сама определить уровень поддержки Украины, – Пентагон
Источник:CNN
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 21 сентября отреагировал на заявления польской стороны о прекращении поставок оружия в Украину. Генерал отметил, что это "суверенное решение".
Кроме того, Райдер не сказал, заставит ли эта ситуация другие государства предоставлять больше Украине. В то же время он подчеркнул помощь, которую Польша уже предоставила нашей армии.
Смотрите также Мы не будем говорить перед камерами, – ответил Дуда, когда встретится с Зеленским
Пентагон отреагировал на заявления Польши об оружии
Американский генерал отметил, что решение Польши о поставках оружия Украине зависит только от его желания и потребностей. Поэтому страна может прекращать или предоставлять оружие тогда, когда она сочтет нужным.
Мы всегда говорили, что любая страна имеет суверенное решение решать, какой уровень поддержки она собирается оказывать.
– сказал спикер Пентагона.
Кроме того, Райдер также отметил, что Польша была одной из ведущих стран, когда говорилось о предоставлении помощи Украине в области безопасности. Он подчеркнул, что страна также обеспечила гуманитарную поддержку более чем миллиону беженцев из нашего государства.
Дуда прояснил ситуацию с оружием от Польши
- Президент Польши Анджей Дуда 21 сентября сказал, что слова премьер-министра страны, что Варшава пока не поставляет оружие Украине трактовали неправильно. Польский лидер отметил, что говорится не обо всем оружии.
- Дуда подчеркнул, что этот вопрос касается только нового оружия, которое Польша получит в ближайшее время от партнеров. Ее страна закупает в рамках модернизации собственной армии.
- Кроме того, вопрос поставки оружия Польшей в Украину прокомментировал и спикер правительства Петр Мюллер. Он подчеркнул, что все поставки осуществляются по имеющимся контрактам.
- Мюллер также напомнил, что Польша была первой страной, поддержавшей Украину после полномасштабного вторжения России оружием. Он также рассказал, что страна продолжает действовать как "хаб международной помощи".
- Также вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, несмотря на зерновые дискуссии Глобально эта ситуация ничего не меняет в отношении Польши к Украине.