Польша может сама определить уровень поддержки Украины, – Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 21 сентября отреагировал на заявления польской стороны о прекращении поставок оружия в Украину. Генерал отметил, что это "суверенное решение".

Кроме того, Райдер не сказал, заставит ли эта ситуация другие государства предоставлять больше Украине. В то же время он подчеркнул помощь, которую Польша уже предоставила нашей армии.

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Пентагон отреагировал на заявления Польши об оружии

Американский генерал отметил, что решение Польши о поставках оружия Украине зависит только от его желания и потребностей. Поэтому страна может прекращать или предоставлять оружие тогда, когда она сочтет нужным.

Мы всегда говорили, что любая страна имеет суверенное решение решать, какой уровень поддержки она собирается оказывать.

– сказал спикер Пентагона.

Кроме того, Райдер также отметил, что Польша была одной из ведущих стран, когда говорилось о предоставлении помощи Украине в области безопасности. Он подчеркнул, что страна также обеспечила гуманитарную поддержку более чем миллиону беженцев из нашего государства.

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