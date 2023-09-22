Крім цього, Райдер не сказав, чи змусить ця ситуація інші держави надавати більше Україні. Водночас він підкреслив допомогу, яку Польща вже надала нашій армії.
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Пентагон відреагував на заяви Польщі щодо зброї
Американський генерал зауважив, що рішення Польщі щодо постачання зброї Україні залежить лише від її бажання та потреб. Тому країна може припиняти чи надавати зброю тоді, коли вона вважатиме за потрібне.
Ми завжди говорили, що будь-яка країна має суверенне рішення вирішувати, який рівень підтримки вона збирається надавати,
– сказав речник Пентагону.
Крім того, Райдер також зазначив, що Польща була однією з провідних країн, коли мовилося про надання допомоги Україні в галузі безпеки. Він підкреслив, що країна також забезпечила гуманітарну підтримку для понад мільйона біженців з нашої держави.
Дуда прояснив ситуацію зі зброєю від Польщі
- Президент Польщі Анджей Дуда 21 вересня сказав, що слова прем'єр-міністра країни про те, що Варшава наразі не постачає зброю Україні трактували неправильно. Польський лідер зазначив, що мовиться не про всю зброю.
- Дуда підкреслив, що це питання стосується лише нової зброї, яку Польща отримає найближчим часом від партнерів. Її країна закуповує у рамках модернізації власної армії.
- Крім того питання постачання зброї Польщею в Україну прокоментував і речник уряду Пьотр Мюллер. Він наголосив, що всі постачання здійснюються за наявними контрактами.
- Мюллер також нагадав, що Польща була першою країною, яка підтримала Україну після повномасштабного вторгнення Росії зброєю. Він також розповів, що країна продовжує діяти як "хаб міжнародної допомоги".
- Також віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну, попри зернові дискусії. Глобально ця ситуація нічого не змінює у ставленні Польщі до України.