Польша официально запросила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard 2
Источник:DPA
Польша официально запросила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard-2. Варшава давно просит Берлин дать это согласие.
Пока Берлин до сих пор не дал положительного ответа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Как рассказал Моравецкий, Польша обратится к правительству Германии за разрешением на поставку в Украину боевых танков Leopard.
Мы будем просить такого разрешения, но это второстепенный вопрос,
– заявил министр.
По словам Моравецкого, даже если Польша в конце концов не получит одобрения Берлина, они хотели бы действовать в рамках небольшой коалиции.
"Если немцев не будет в этой коалиции, мы все равно перекинем наши танки в Украину вместе с другими", – добавил Моравецкий.
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Leopard для Украины: последние новости
- Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в формате "Рамштайн" заявил, что западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2.
- Однако пропагандисты, как всегда, сочиняют сказочки. Так, враг уже взывает, что по меньшей мере 2 танка Leopard "заметили" в Николаевской области.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что союзники могут предоставить Украине около 100 танков Leopard. Он подчеркнул, что помощь Украине нужна быстро, а если Берлин этому не будет способствовать, то Польша будет действовать самостоятельно.
- Кстати, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник Джо Байдена Джейк Салливан поссорились с помощником Олафа Шольца из-за танков Leopard 2 для Украины.
- Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что танки Leopard все же будут в Украине. Однако публичная подача этого решения все еще обсуждается.
- Напомним, некоторые иностранные СМИ сообщали, что "Чехия и Словакия, очевидно, готовы отказаться от танков Leopard-2 в пользу Украины". Однако в минобороны Чехии подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
- Также было предположение, что Чехия может предоставить Украине Leopard 2 в обмен на американские танки Abrams. Однако и эта информация ложная.