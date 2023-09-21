Польша реализует самый большой контракт о передаче оружия Украине, – представитель правительства

Петр Мюллер, спикер польского правительства, прокомментировал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не передает оружие Украине. Он отметил, что поставки все же производятся, но только по согласованным контрактам.

Варшава осуществляет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и вооружения. В частности, по контракту с Украиной по поводу гаубиц Krab.

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Польша помогала в первые месяцы войны

По словам Мюллера, Польша продолжает реализовывать самый большой зарубежный контракт, подписанный польской вооруженной промышленностью после 1989 года – на поставки гаубиц Krab.

Также он добавил, что в настоящее время в Польше продолжает действовать "хаб международной помощи".

В первые месяцы войны Польша передала танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для Украины, которые были необходимы, чтобы остановить агрессию России… В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение России,

– отметил он.

Ранее в Польше заявляли, что больше не поставляют оружие Украине