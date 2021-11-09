Польша выдвинула на границу с Беларусью 13 тысяч военных

Границу Польши с Беларусью охраняют около 13 тысяч военных – из 4 армейских дивизий. Нынешнюю ситуацию с мигрантами в Варшаве называют "крупнейшим тестом для польских спецслужб за несколько десятилетий".

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на чрезвычайном заседании Сейма. Его посвятили миграционному кризису на границе.

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Лукашенко проводит пропагандистско-дезинформационную деятельность

На помощь пограничникам Варшава направила 13 тысяч военнослужащих. В Минобороны Польши отметили, что Лукашенко проводит пропагандистско-дезинформационную деятельность. Цель самопровозглашенного президента – посеять недоверие к польской армии и вызвать хаос.

В Минобороны Беларуси вызвали военного атташе Польши

Тем временем в Беларуси готовят очередной ответный удар. Как сообщает БЕЛТА, военного атташе при посольстве Польши в Беларуси полковника Ярослава Кембровского вызвали в белорусское Минобороны. В Минске говорят, что любые заявления о причастности белорусской стороны к кризису с мигрантами неправомерны.

Отметим, что ранее из-за кризиса с наплывом мигрантов Польша решила ввести чрезвычайное положение на границе. На такой шаг пошла и Литва.

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Что известно о кризисе с мигрантами Со стороны Беларуси границы Польши и стран Балтии штурмуют потоки нелегальных мигрантов. Со стороны Беларуси границы Польши и стран Балтии штурмуют потоки нелегальных мигрантов. Наибольшую колонну зафиксировали 8 ноября , тогда на границу с Польшей прибыли несколько тысяч человек. Ситуацией обеспокоена Еврокомиссия и НАТО. Сам Лукашенко возлагает вину на западные государства.