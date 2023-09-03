За то, что назвала военным преступником: в Польше экскандидатка в Сейма извинилась перед Путиным

В субботу снята с выборов кандидатка в Сенат от Польской крестьянской партии – PSL Малгожата Зых абсурдно извинилась перед российским диктатором. В частности, потому, что назвала его военным преступником.

Ранее Зых осудила российскую агрессию и назвала Путина военным преступником. Впрочем, уже вскоре попросила прощения.

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Малгожата Зых попросила прощения у Путина

"Называть российского президента Владимира Путина военным преступником не соответствует ценностям демократического правового государства и христианским ценностям", – заявила Малгожата Зых.

Свое заявление обосновало тем, что до сих пор нет приговора Международного уголовного суда о причастности Путина к незаконной депортации украинских детей. Кроме того, она извинилась перед военным преступником.

Вы не можете осуждать другого человека, потому что это может сделать только Бог. Каждый, пока жив, имеет право на обращение и спасение. Поэтому, чтобы иметь чистую совесть, я прошу прощения перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвала его военным преступником в своем заявлении от 30 августа этого года,

– цинично написала Малгожата Зых.

Кстати, местные СМИ отметили, что женщина ранее выступала против "украинизации" Польши и не хотела осуждать российскую агрессию.

Заметим, что кандидат был снят с выборов. Малгожата Зых не будет баллотироваться в Сенат ни от PSL, ни от другой оппозиционной силы, которые между собой заключили избирательный сенатский пакт.

Путин – военный преступник

Стоит напомнить, что 17 марта 2023 Международный уголовный суд, также известный как Гаагский трибунал, выдал ордер на арест Путина.

Главный прокурор МУС подчеркнул, есть убедительные доказательства, что президент России несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Заметим, что во время полномасштабной войны оккупанты совершают ужасные военные преступления против гражданского населения. В частности, зверства в Буче, Ирпене и Изюме повергли в шок весь мир.

Российские военные продолжают тактику террора. Они бьют по гражданской инфраструктуре ракетами и дронами, безжалостно убивают детей, а тогда цинично врут о поражении якобы "военных" объектов.

Кроме того, с осени 2022-го оккупанты пытались погрузить украинцев в полную тьму и холод. Враг обстреливал и уничтожал энергетическую инфраструктуру.

Владимир Путин – военный преступник, для которого нет правил, норм и законов. На его руках кровь тысяч невинных людей. Поэтому извиняться перед ним – цинизм и абсурд.

Малгожата Зых баллотировалась на выборах в польский Сенат в 2019 году по списку ультраправой партии "Конфедерация". Журналисты отмечают, что она тесно сотрудничала с Гжегожем Брауном – депутатом группы, известным скандальными украинофобскими заявлениями. Также в том же году Зых была соорганизатором конференции "Стоп украинизации Польши".