В Польше введут полный локдаун. Это сделают из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Адам Недзельский. Локдаун продлится в течение двух недель.

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Какие будут ограничения

Ограничения введут с 20 марта и продлятся они до 9 апреля, будут закрывать:

торговые центры;

кинотеатры;

театры;

галереи и другие развлекательные заведения;

бассейны;

сауны.

Также известно об ограничениях в учебных заведениях. В частности ученики младших классов перейдут на дистанционное обучение.

У нас нет возможности вводить ограничения на региональном уровне. Единственное решение – распространить эти ограничения на всю Польшу,

– отметил Недзельский.

Основная причина ускорения COVID-19

Основной причиной ускорения распространения COVID-19, как заявил министр, является "британский" штамм. Его обнаруживают в более половины случаев, то есть в 52%.

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