В Польше опять вводят полный локдаун
В Польше введут полный локдаун. Это сделают из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Источник:TVN24
Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Адам Недзельский. Локдаун продлится в течение двух недель.
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Какие будут ограничения
Ограничения введут с 20 марта и продлятся они до 9 апреля, будут закрывать:
- торговые центры;
- кинотеатры;
- театры;
- галереи и другие развлекательные заведения;
- бассейны;
- сауны.
Также известно об ограничениях в учебных заведениях. В частности ученики младших классов перейдут на дистанционное обучение.
У нас нет возможности вводить ограничения на региональном уровне. Единственное решение – распространить эти ограничения на всю Польшу,
– отметил Недзельский.
Основная причина ускорения COVID-19
Основной причиной ускорения распространения COVID-19, как заявил министр, является "британский" штамм. Его обнаруживают в более половины случаев, то есть в 52%.
Что известно о новом штамме коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Что известно о коронавирусе в Польше
- На сегодня, 17 марта, в Польше коронавирусом заболели 1 956 974 человека.
- Из них – 48 032 умерли, одновременно 1 593 165 инфицированных выздоровели.
- Еще в конце февраля Польша усилила карантин и изменила правила въезда для иностранцев.
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