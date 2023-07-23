Первые танки уже прибыли: в Польше открылся центр ремонта немецких Leopard

Техника, предоставляемая нашими партнерами, ценна. Но не менее ценны возможности ее обслуживать и ремонтировать. Так, в Польше был открыт центр по ремонту немецких танков Leopard.

Соответствующей информацией поделился министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также рассказал, где именно заработал центр по ремонту.

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Первые танки уже прибыли на сервис

Центр ремонта в Гливице приступил к работе! Первые два Leopard уже прибыли из Украины на завод "Бумар",

– отметил министр.



Первые Leopard из Украины уже прибыли на ремонт / Фото Блащака

Напомним, что на 11 встрече в формате "Рамштайн" Германия и Польша заключили соглашение. Оно предполагало создание хаба, который занимался ремонтом танков Leopard, переданных Украине.

К началу июля проект не продвигался. Тогда мы рассказывали, что существует сразу несколько причин, из-за которых обе страны не могли никак договориться.

Первоначально планировали, что немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) создадут совместное предприятие. Этот хаб разместили на польских предприятиях в Гливице и Познани совместно с государственным польским заводом оружия PGZ. Собственно, правительство Германии должно было взять на себя расходы по ремонту. И к началу июля возникли именно проблемы с финансированием.

Но поскольку мы уже пишем об открытом центре по обслуживанию, то проблему удалось устранить. Надеемся, что теперь танки для наших военных будут ремонтировать оперативно и они будут возвращаться на фронт, чтобы делать жарко врагу.

Военная помощь из Германии растет

21 июля стало известно о новый пакет военной помощи от Берлина. О нем рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также отметил, что получит Украину на этот раз.

Благодарим наших немецких союзников за новый пакет помощи,

– отметил Ермак.

В новый пакет военной помощи, объявленный 21 июля, входят: