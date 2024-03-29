Убегал от полиции: в Польше погиб 18-летний украинец

Ночью 29 марта в польском городе Ополе украинец, которого полиция пыталась остановить за нарушение правил дорожного движения, попытался убежать. К сожалению, парень врезался в столб на огромной скорости, в результате чего скончался.

Ранее в польском Щецине авто врезалось в толпу на пешеходном переходе, в результате чего 20 человек получили ранения. Среди травмированных также были и украинские граждане.

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Парень убегал от полиции

В четверг, около полуночи, полицейский патруль Ополе заметил автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Работники полиции с помощью световых знаков призвали водителя остановиться.

Однако 18-летний водитель проигнорировал требование и продолжил свое движение в направлении центра города. В результате чего полицейские вызвали подкрепление.

На одной из улиц полицейский автомобиль перегородил дорогу, но украинец объехал его. Автомобиль, двигаясь со скоростью 200 километров в час врезался в придорожный столб.

Известно, что после аварии пострадавшего госпитализировали в больницу, однако несмотря на попытки врачей спасти парня, к сожалению, так и не удалось. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины поведения водителя.

По предварительной информации местных СМИ, юноша, вероятно, был пьян. Однако по состоянию на сейчас официального подтверждения относительно состояния водителя нет.

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