Агитация вагнеровцев в Польше: силовики задержали шпионов из России

В Польше двое россиян распространяли пропагандистские материалы ЧВК "Вагнера". Российских шпионов уже задержали.

Министр внутренних дел Польши Маруш Каминский сообщил, что Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало двух шпионов ЧВК "Вагнера".

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Россиянам предъявили обвинения в шпионаже

Маруш Каминский отметил, что двое россиян распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве.

ABW в сотрудничестве с полицией идентифицировали и задержали двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве. Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже, и их арестовали,

– написал он.

Польский министр добавил, что больше информации сообщат в скором времени.

Подробности о пропаганде ЧВК "Вагнера" в Польше

В польском Кракове начали появляться открытки с "приглашением" вступить в ряды ЧВК "Вагнера". За дело сразу взялась польская полиция.

Наклейки содержат ссылку с QR-кодом, который ведет на русскоязычный сайт вагнеровцев, где вербуют наемников. Сайт из листовки подробно информирует, что нужно, чтобы присоединиться к вагнеровцам.

Польша усиливает границу из-за угрозы вагнеровцев