Польский премьер предупредил Украину о рисках из-за наплыва мигрантов

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью под контролем. Однако есть риски, что иностранцы попытаются попасть в страны Евросоюза и через территорию Украины.

Об этом в своем твиттере предостерег польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он пояснил, что власти страны будут пытаться предотвратить такое развитие событий.

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"Мы осознаем ризы: если эта граница (польско-белорусская – 24 канал) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", – отметил Моравецкий.

В то же время он заверил, что правительство Польши принимает необходимые меры, чтобы укрепить этот участок границы. Напомним, что ранее на помощь пограничникам Варшава направила 13 тысяч военнослужащих.

Франция и Германия – за санкции против Беларуси

Из-за ситуации с мигранатами Евросоюз может ввести ограничительные меры против Беларуси. Соответствующий вопрос может быть рассмотрен уже 15 ноября. На сайте французского МИД появилось сообщение в поддержку такого решения. Страна стремится к скоординированной защите границ и готова рассмотреть возможность усиления санкций против режима Лукашенко.

В ночь на 10 ноября подобное заявление оприлюднили и на сайте министерства иностранных дел Германии. Там подчеркнули, что "Евросоюз шантажуватин нельзя". Именно поэтому в стране настроены наказать всех, кто причастен к целенаправленному ввозу мигрантов. Поведение Лукашенко глава тамошнего МИД Гайко Маас назвал "бесчеловечным".

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