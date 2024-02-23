До 5 лет тюрьмы: в Польше фермеру, вывесившему пророссийские лозунги, сообщили о подозрениях

Окружная прокуратура польского города Гливице сообщила о подозрениях польскому фермеру, который разместил на тракторе обращение к российскому диктатору Путину. Он призвал его "навести порядок".

Теперь поляку грозит до 5 лет тюрьмы. Ему 22 февраля уже сообщили о подозрениях по трем статьям.

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Что известно о подозрении польскому фермеру

В Окружной прокуратуре города Гливице рассказали, что 20 февраля 2024 года полиция охраняла акцию протеста фермеров, которая охватила окружную дорогу между кольцевой развязкой в Лазисках и Горжичках.

Ориентировочно в 15:00 полицейские задержали водителя одного из тракторов, участвовавших в акции протеста, из-за того, что на передней части транспорта он имел баннер с самодельной надписью: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властьимущими" и вывешенный флаг СССР,

– заявили в прокуратуре.

Там объяснили, что полицейские:

личность тракториста установили,

осуществили фото- и видеофиксацию,

составили протокол осмотра записи, акт осмотра изъятых вещей и служебные записки, документирующие проведенные действия,

изъяли баннер и флаг.

Протестующему сообщили о подозрениях по факту:

подстрекательство к агрессивной войне против Польши,

восхваление агрессии России против Украины,

пропаганды коммунистической идеологии.

Если вину по этим статьям докажут, то мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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Что известно о скандальном протестующем