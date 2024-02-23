До 5 лет тюрьмы: в Польше фермеру, вывесившему пророссийские лозунги, сообщили о подозрениях

23 февраля 2024, 20:26
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Окружной прокуратуре Гливице

Окружная прокуратура польского города Гливице сообщила о подозрениях польскому фермеру, который разместил на тракторе обращение к российскому диктатору Путину. Он призвал его "навести порядок".

Теперь поляку грозит до 5 лет тюрьмы. Ему 22 февраля уже сообщили о подозрениях по трем статьям.

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Что известно о подозрении польскому фермеру

В Окружной прокуратуре города Гливице рассказали, что 20 февраля 2024 года полиция охраняла акцию протеста фермеров, которая охватила окружную дорогу между кольцевой развязкой в Лазисках и Горжичках.

Ориентировочно в 15:00 полицейские задержали водителя одного из тракторов, участвовавших в акции протеста, из-за того, что на передней части транспорта он имел баннер с самодельной надписью: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властьимущими" и вывешенный флаг СССР,
– заявили в прокуратуре.

Там объяснили, что полицейские:

  • личность тракториста установили,
  • осуществили фото- и видеофиксацию,
  • составили протокол осмотра записи, акт осмотра изъятых вещей и служебные записки, документирующие проведенные действия,
  • изъяли баннер и флаг.

Протестующему сообщили о подозрениях по факту:

  • подстрекательство к агрессивной войне против Польши,
  • восхваление агрессии России против Украины,
  • пропаганды коммунистической идеологии.

Если вину по этим статьям докажут, то мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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Что известно о скандальном протестующем

  • 20 февраля 2024 года один из польских протестующих разместил на тракторе баннер с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем". Поляка задержала полиция.
  • Глава МВД Польши Марчин Кервинский заявил, что баннер сняла полиция. Он заверил, что подобное преступное поведение не будет терпимым.
  • В МИД Польши убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов.
  • Кстати, некоторые из польских протестующих оказались пропутинскими активистами. В частности, говорится о "борце с нацизмом" Петре Панасюке, который есть в базе "Миротворца", и экс-кандидате от радикальной партии "Конфедерации" Томаше Бучеке.

Автор: Діана Квасневська