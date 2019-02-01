Получат ли безвиз граждане Британии после Brexit: решение послов ЕС

Послы стран Евросоюза утвердили решение о предоставлении безвизового режима для граждан Великобритании после Brexit.

Послы ЕС договорились, что после Brexit гражданам Великобритании, прибывающих в Шенгенскую зону на короткий срок (90 дней в любые 180 дней), необходимо предоставить безвизовый режим, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

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Послы уполномочили председателя Совета начать переговоры с Европейским парламентом по этому законодательному предложению,

– говорится в сообщении.

Однако освобождение от виз предоставляется при условии взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно не намерено требовать получения визы от граждан ЕС, путешествующих в Британию на короткий срок пребывания.

Если Великобритания введет визы для по крайней мере одного государства-члена, то ЕС применит "механизм взаимности".

Безвизовый въезд предусматривается независимо от того, выйдет ли Британия из ЕС с соглашением или без него,

– добавили в пресс-службе.

Визовые исключения Евросоюза распространяются на короткие поездки длительностью до 90 дней. Сейчас около 60 стран мира пользуются этой системой: от Японии до Украины. Однако такой безвиз не дает права на работу в ЕС.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit: