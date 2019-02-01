Получат ли безвиз граждане Британии после Brexit: решение послов ЕС
Послы стран Евросоюза утвердили решение о предоставлении безвизового режима для граждан Великобритании после Brexit.
Послы ЕС договорились, что после Brexit гражданам Великобритании, прибывающих в Шенгенскую зону на короткий срок (90 дней в любые 180 дней), необходимо предоставить безвизовый режим, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
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Послы уполномочили председателя Совета начать переговоры с Европейским парламентом по этому законодательному предложению,
– говорится в сообщении.
Однако освобождение от виз предоставляется при условии взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно не намерено требовать получения визы от граждан ЕС, путешествующих в Британию на короткий срок пребывания.
Если Великобритания введет визы для по крайней мере одного государства-члена, то ЕС применит "механизм взаимности".
Безвизовый въезд предусматривается независимо от того, выйдет ли Британия из ЕС с соглашением или без него,
– добавили в пресс-службе.
Визовые исключения Евросоюза распространяются на короткие поездки длительностью до 90 дней. Сейчас около 60 стран мира пользуются этой системой: от Японии до Украины. Однако такой безвиз не дает права на работу в ЕС.
Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.
Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:
- 13 ноября 2018 года представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон;
- 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза;
- 14 января 2019 не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против высказало большинство депутатов Палаты общин;
- 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов (аналогичное голосование уже было 12 декабря 2018 года;
- около 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности уйти в отставку в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.
- 20 британских министров и членов правительства тайно встретились в парламенте, чтобы разработать план, который не допустит Brexit без соглашения.
- премьер-министр Великобритании Тереза Мэй захотела возобновить переговоры с ЕС по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в британском парламенте. В Евросоюзе отказали.