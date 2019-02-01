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      Чи отримають безвіз громадяни Британії після Brexit: рішення послів ЄС

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      Чи отримають безвіз громадяни Британії після Brexit: рішення послів ЄС
      Чи отримають безвіз громадяни Британії після Brexit: рішення послів ЄС / rian.com.ua

      Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про надання безвізового режиму для громадян Великої Британії після Brexit.

      Посли ЄС домовилися, що після Brexit громадянам Великої Британії, які прибуватимуть до Шенгенської зони на короткий термін (90 днів у будь-які 180 днів), необхідно надати безвізовий режим, повідомили у прес-службі Ради ЄС.

      Читайте також: Доля Brexit: депутат Європарламенту зробив гучну заяву про вихід Британії з ЄС

      Посли уповноважили голову Ради розпочати переговори з Європейським парламентом щодо цієї законодавчої пропозиції,
      – йдеться у повідомленні.

      Однак звільнення від віз надається за умови взаємності. Уряд Сполученого Королівства заявив, що він не має наміру вимагати отримання візи від громадян ЄС, які подорожують до Британії за короткий термін перебування.

      Якщо Великобританія запровадить візи для принаймні однієї держави-члена, то ЄС застосує "механізм взаємності".

      Безвізовий в'їзд передбачається незалежно від того, чи вийде Британія з ЄС з угодою або без неї,
      – додали у прес-службі.

      Візові виключення Євросоюзу поширюються на короткі поїздки тривалістю до 90 днів. Наразі близько 60 країн світу користуються цією системою: від Японії до України. Однак такий безвіз не дає права на роботу в ЄС.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

      Теги: Новини політики Великобританія Євросоюз Brexit Безвізовий режим
      Джерело: 24 канал
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