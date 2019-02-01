Чи отримають безвіз громадяни Британії після Brexit: рішення послів ЄС
Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про надання безвізового режиму для громадян Великої Британії після Brexit.
Посли ЄС домовилися, що після Brexit громадянам Великої Британії, які прибуватимуть до Шенгенської зони на короткий термін (90 днів у будь-які 180 днів), необхідно надати безвізовий режим, повідомили у прес-службі Ради ЄС.
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Посли уповноважили голову Ради розпочати переговори з Європейським парламентом щодо цієї законодавчої пропозиції,
– йдеться у повідомленні.
Однак звільнення від віз надається за умови взаємності. Уряд Сполученого Королівства заявив, що він не має наміру вимагати отримання візи від громадян ЄС, які подорожують до Британії за короткий термін перебування.
Якщо Великобританія запровадить візи для принаймні однієї держави-члена, то ЄС застосує "механізм взаємності".
Безвізовий в'їзд передбачається незалежно від того, чи вийде Британія з ЄС з угодою або без неї,
– додали у прес-службі.
Візові виключення Євросоюзу поширюються на короткі поїздки тривалістю до 90 днів. Наразі близько 60 країн світу користуються цією системою: від Японії до України. Однак такий безвіз не дає права на роботу в ЄС.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад;
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів (аналогічне голосування вже було 12 грудня 2018 року;
- близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.
- прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.