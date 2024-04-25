У Зеленского ответили, действительно ли ВСУ уже получили ATACMS

США одобрили законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине. Президент Джо Байден пообещал, что оружие как можно быстрее прибудет в наше государство. Поговаривают, что определенное вооружение может дислоцироваться в Польше и Германии.

А некоторые средства массовой информации пишут, что Киев уже получил ATACMS и даже наносил ими удары по Джанкою. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поделился с 24 Каналом, действительно ли ВСУ получили американские ракеты.

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Действительно ли ВСУ получили ATACMS

Советник главы ОПУ отметил, что публикации в медиа по типу "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.

Наше государство последние полгода сталкивалось с растущим дефицитом оружия. Поэтому не могло проводить эффективные мероприятия – уничтожать российские возможности, в частности, логистические.

В то же время Россия за этот период смогла накопить соответствующее количество ресурсов, которые бросает на Донецкое, Луганское, Харьковское и Запорожское направления.

Недавно вообще появилась статья, что, мол, пока Украина будет получать оружие, Россия сможет нанести определенное тактическое поражение.

Я просто не могу понять, зачем это они делают. Говорится о медийных площадках. Что они хотят? Чтобы мы капитулировали, стали на колени? Я не понимаю этих публикаций "Есть ли у них уже ATACMS?". Нет, если у нас будут ATACMS, это будет четко видно в совсем другом количестве разрушенной российской инфраструктуры на расстоянии более 200 километров. Это же будет видно,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Сегодня Украина имеет больше возможностей атаковать российскую инфраструктуру, но благодаря собственным ракетам и дронам. Впрочем, количество еще пока недостаточно, которое нужно для нынешнего этапа войны.

Смотрите полное интервью советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка на ютубе 24 Канала в 18:00. Не пропустите!

Пакет военной помощи от США не сможет помочь в течение месяца "свести к нулю" недостаток оружия, но существенно увеличит возможность уничтожать на дальних подступах российскую группировку.

Что предшествовало информации об отправке в Украину ATACMS