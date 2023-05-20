Угрозы и нытье России не помогли: начато формирование авиационной коалиции для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и политическое руководство прилагало максимальные усилия, в частности на внешнеполитической арене, чтобы союзники все же решились на формирование авиационной коалиции для Украины. О его начале сообщил министр обороны Украины Алексей Резником. В то же время издание Reuters написало, что западные страны уже приняли решение о передаче истребителей нашему государству.

Отсрочка этого решения, как и некоторых других, являлась частью тактики западных политиков. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Эйдман рассказал, что некоторые россияне, потерявшие связь с реальностью, возможно, еще надеются на что-то лучшее, но большинство понимает неотвратимость разгрома России.

Он вспомнил русский анекдот, что если бы кто-нибудь в любое время взглянул на Россию, там бы происходило одно и то же: пьют и воруют. Сейчас там пьют с горя и воруют по привычке.

Страшилки России не воспринимают всерьез

Россияне понимали, что Запад передаст все необходимое оружие Украине, может быть, не сразу, но передаст. В Москве пытались запугивать, в том числе ядерным оружием, истерили. Особенно отличилось "российское профессиональное чучело-пугало Дмитрий Медведев". Однако серьезно эти страшилки никто не воспринимает.

Ничего по сути сделать они не могут, остается только пить и воровать, как обычно,

– добавил Эйдман.

Эйдман предположил, почему союзники изменили свое решение по истребителям: смотреть видео

Тактика Запада

Напомним, ранее главным аргументом отказа от передачи западных истребителей Украине была ссылка на возможное увеличение эскалации.

Однако люди, ранее выступавшие против поставок, не будут выступать против нех всегда. Дело ведь в тактике.

Тактика противодействия путинской России на Западе – это не кавалерийский наскок, а постепенное удушение. Они не хотели, боялись делать резкие движения. Поэтому они решили принимать все меры пошагово. То же самое было и с санкциями,

– объяснил социолог.

Запад принимает решение и смотреть на реакцию России. Всегда у нее были только бессильные угрозы, так что западные политики поняли, что помощь можно усиливать. Они это сделали именно в тот момент, когда Путин оказался загнан в тупик и продемонстрировал свое бессилие. Теперь, кроме безрезультатного чесания языком, российские пропагандисты точно не смогут ничего противопоставить западному оружию, которое получит Украина.

Союзники Украины изменили решение по истребителям