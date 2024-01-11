Миллион боеприпасов для Украины: когда ЕС планирует предоставить снаряды
Представитель Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель рассказала детали о военной помощи от ЕС для Украины. Она сообщила, что Евросоюз сможет изготовить миллион боеприпасов для Украины, несмотря на то, что процесс затормозился.
Ранее еврокомиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон заявлял, что ЕС еще может достичь цели относительно производства 1 миллиона артиллерийских снарядов к весне 2024 года. По его словам, потом их смогут передать Украине.
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В ЕС пообещали выработать миллион снарядов для Украины
Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе 11 января заявила, что в ЕС планируется изготовить миллион снарядов для Украины к весне 2024 года.
Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне,
– рассказала чиновник.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что в конце декабря 2023 Украина получила более 300 тысяч боеприпасов. В частности, из существующих запасов было доставлено 3,3 тысячи ракет.
По его словам, сейчас ЕС имеет по меньшей мере 180 тысяч снарядов, по которым уже размещен заказ по состоянию на конец декабря 2023 года. Он заверил, что согласно контрактам это количество постепенно увеличивается.
Военная помощь для Украины: последние новости
- В декабре 2023 года стало известно, что Япония будет поставлять США ракеты для Patriot. Есть вероятность, что такое решение позволит США поставлять это оружие Украине. Впрочем, реэкспорт этого вооружения для нашей страны все же потребует разрешения Токио.
- 10 января был подписан документ о совместнои украинско-литовское производстве, в том числе средств борьбы с дронами. Зеленский заявил, что "таких контрактов и договоров будет много", над этим уже работают.
- 11 января стало известно, что президент Эстонии Алар Карис рассказал о долгосрочной финансовой поддержке Украины от Эстонии до 2027 года. В частности, он сообщил, что Эстония уже оказала поддержку Украине на 85 миллиардов евро. Карис также добавил, что ЕС нужно усиливать санкции против России таким образом, чтобы их нельзя было обойти. По его мнению, агрессор должен быть изолирован, а Эстония со своей стороны будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.