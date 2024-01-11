Миллион боеприпасов для Украины: когда ЕС планирует предоставить снаряды

Представитель Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель рассказала детали о военной помощи от ЕС для Украины. Она сообщила, что Евросоюз сможет изготовить миллион боеприпасов для Украины, несмотря на то, что процесс затормозился.

Ранее еврокомиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон заявлял, что ЕС еще может достичь цели относительно производства 1 миллиона артиллерийских снарядов к весне 2024 года. По его словам, потом их смогут передать Украине.

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В ЕС пообещали выработать миллион снарядов для Украины

Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе 11 января заявила, что в ЕС планируется изготовить миллион снарядов для Украины к весне 2024 года.

Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне,

– рассказала чиновник.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что в конце декабря 2023 Украина получила более 300 тысяч боеприпасов. В частности, из существующих запасов было доставлено 3,3 тысячи ракет.

По его словам, сейчас ЕС имеет по меньшей мере 180 тысяч снарядов, по которым уже размещен заказ по состоянию на конец декабря 2023 года. Он заверил, что согласно контрактам это количество постепенно увеличивается.

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