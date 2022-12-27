Германия снова рекордно экспортирует оружие, однако Украине достается только четверть

В 2022 году Германия экспортировала оружия более чем на 8 миллиардов евро. Таким образом страна приблизилась к рекорду 2021 года.

Так, в 2021 году был самый большой экспорт оружия – на 9,35 миллиарда евро. В этом же году общая стоимость составляет 8,35 миллиарда евро.

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Германия почти повторила рекорд по экспорту оружия

Как оказалось, более четверти оружия и военного снаряжения Германия с начала 2022 года отправила в Украину. Общая стоимость вооружения для нашего государства составляет 2,24 миллиарда евро.

За это время Германия бесплатно помогла Украине таким вооружением:

30 зенитными танками Gepard,

14 артустановками Panzerhaubitzen 2000,

5 РСЗО,

системой ПВО Iris-T.

Кроме того, Германия также продала много оружия Нидерландам (1,83 миллиарда евро), США (около 864 миллиона евро), Британии (453 миллиона евро) и Венгрии (249 миллиона евро).

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