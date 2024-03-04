Чтобы не воевать самим: что может побудить Запад активнее предоставлять оружие ВСУ

Эммануэль Макрон заявил, что не исключает сценарий ввода войск на территорию Украины. Ведь Владимир Путин может развязать войну против Европы, и тогда непосредственно членам ЕС придется воевать, причем на своей территории.

Это очень важно и непосредственно влияет на мнения определенных стран. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что больше всего это влияет на страны Балтии, которые понимают, что в случае возможной войны России против НАТО – прежде всего удар может быть по их странам.

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Европейцы боятся за свои дома

Возможная война против НАТО уже не вопрос "когда-нибудь". Исследования немецкого совета по вопросам внешних отношений показали, что война в Европе, в случае поражения Украины, – вопрос 6 – 10 лет.

Безусловно подобные исследования влияют на позицию европейских лидеров. Они также формировали начало более существенной военной помощи от Германии Украине и заявление Эммануэля Макрона,

– отметил Ус.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что американских войск в Украине не будет. Сейчас, когда уже разговаривают о возможной войне России и ЕС на территории именно стран Европы – эта позиция критикуется.

На фоне заявлений о возможной отправке войск в Украину, Макрон созывает лидеров партий . Встреча запланирована на 7 марта.

"Мы не можем говорить, что Франция точно отправит свои войска, Макрон об этом не говорил. Но это уже движение в верном направлении, по крайней мере от позиции "ни в коем случае" к позиции "все может быть". Будут ли войска в Украине? В перспективе я не исключаю, что будут, потому что все же есть риск того, что в случае победы России война дальше приходит в дома европейцев", – объяснил Ус.

В то же время до того, как теоретически отправить свои войска – партнеры будут предоставлять Украине все необходимое вооружение, чтобы не дать россиянам сильно продвинуться. Потеря Авдеевки хоть и имеет негативное значение, одновременно является дополнительным аргументом, ведь демонстрирует к чему приводит бездействие союзников. Соответственно, если они не хотят воевать сами, то им надо быстрее предоставлять все необходимое.

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