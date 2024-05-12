Блинкен оценил, когда Украина может получить военную помощь от США

Журналистка спросила Блинкена, является ли наступление россиян на Харьковщине ценой задержки в поставках оружия. Он ответил, что задержка "стоила определенных затрат", но заверил, что помощь будет.

Украина возлагает на эту помощь большие надежды, но пока мы "в режиме ожидания". Владимир Зеленский заявил, что Украина остановит наступление России, когда получит помощь от США.

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Когда приедет помощь от США

Нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением дополнительного бюджетного запроса и отправкой оборудования в Украину стоила определенных затрат,

– сказал Блинкен.

Также госсекретарь США подчеркнул: его страна выделила дополнительный пакет на 400 миллионов долларов. А это означает, что Америка не бросила Украину.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить предоставление этой помощи. Европейцы делают то же самое", – заверил Энтони Блинкен.

То есть, к сожалению, он не назвал конкретных сроков и высказался довольно обтекаемо.

В США уверены, что Украина способна отразить российскую агрессию

По словам Блинкена, Украина может эффективно удерживать линию фронта на Востоке, а также использовать торговые пути через Черное море, которые удалось отстоять.

Еще американский чиновник считает, что наше государство может и в дальнейшем угрожать России в Крыму. Таким образом оккупантам будет сложнее осуществлять логистику и вообще воевать.

"Мы предоставляем системы для этого, но это сложный момент. Мы никуда не денемся, как и более 50 стран, которые поддерживают Украину. Это будет продолжаться, и если Путин думает, что сможет пережить Украину, пережить ее сторонников, то он ошибается", – подытожил спикер.