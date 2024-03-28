Как кровь из носа: Зеленский поговорил с Майком Джонсоном, который медлит с помощью Украине

Палата представителей Конгресса США до сих пор не поддержала законопроект о выделении Украине жизненно необходимой военной помощи из-за того, что ее спикер Майк Джонсон до сих пор отказывался ставить его на голосование. Президент Зеленский провел серьезный разговор с американцем.

Глава государства рассказал спикеру Палаты представителей о тяжелой ситуации на поле боя и стремительном усилении российского воздушного террора.

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Времени для промедлений больше нет

Так, только за прошедшую неделю украинские города подверглись ударам 190 ракетами, 140 "Шахедами" и 700 КАБами. Оккупанты предприняли попытку повторить экологическую катастрофу, разрушив ДнепроГЭС.

В этих условиях скорейшее принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

Президент подчеркнул, что прекрасно понимает, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как именно должна предоставляться помощь Киеву. Впрочем, подчеркнул глава государства, главное, чтобы среди конгрессменов вопрос помощи Украине оставался фактором объединения.

Кроме того, чиновники обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Когда Конгресс согласует помощь Украине: что известно

Напомним, что эпопея вокруг американского пакета помощи Украине тянется еще с осени прошлого года. Тогда Джо Байден внес законопроект о выделении средств на поддержку союзников, в том числе и нашей страны. Этот документ предусматривал финансирование военных нужд Киева в размере 61 миллиард долларов.

В Белом доме неоднократно обращались к Конгрессу с просьбой как можно быстрее согласовать помощь Украине, поскольку средства на оружие для нее уже почти исчерпываются.

Несмотря на это спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отказывался ставить на голосование этот законопроект.

В Сенате тоже не смогли проголосовать за него из-за споров о границе с Мексикой.

В конце концов, только в феврале 2024 года Сенат согласовал законопроект. А Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование этот документ, пока не будет согласован бюджет правительства США на 2024 год.

Сейчас известно, что согласование бюджета уже подходит к концу. Сам Джонсон сообщил, что уже вскоре Палата представителей перейдет к рассмотрению помощи Украине.

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол отметил, что спикер намерен вынести голосование законопроект после Пасхи, то есть 31 марта.