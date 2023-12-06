Это просто безумие: Байден отреагировал на неспособность Конгресса США оказать помощь Украине

В Конгрессе США все еще продолжаются споры по поводу военной поддержки для Украины. Президент США отметил необходимость выделения средств.

Вероятное прекращение американской помощи Украине "просто неправильно", считает президент США Джо Байден.

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Байден отреагировал на возможное прекращение поддержки

Провал поддержки Украины – это просто безумие. Это противоречит интересам США,

– говорится в сообщении.

Причиной возмущения было то, что республиканцы в Конгрессе США не поддержат оказание помощи Украине, а также Израилю и Тайваню, если не учтут их предложения по укреплению границы Соединенных Штатов на юге с Мексикой.

Средства для военной помощи.

Ранее республиканцы в Конгрессе США заявили, что не поддержат оказание помощи Украине, а также Израилю и Тайваньу, если во внимание не примут их предложения об укреплении границы Соединенных Штатов на юге с Мексикой.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация Байдена также должна предоставить законодателям информацию о том, как использовали уже оказанную помощь Украине.

Дополнительное финансирование Украины зависит от одобрения трансформационных изменений в законы о безопасности границ нашей страны,

– подчеркнул Джонсон.

В то же время, в Белом доме предостерегли, что в администрации США до конца года фактически закончатся средства для поставки Украине военной помощи.

Однако координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты планируют дать больше систем вооружений. Для этого необходимо, чтобы Конгресс как можно быстрее принял предоставление дополнительного финансирования.

Пакет помощи Украине от Конгресса США: что известно