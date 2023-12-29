Обострение конфликтов в мире: Чмут объяснил, как это влияет на военную помощь Украине

Обострение мировых конфликтов влияет на военную помощь Украине. Увеличение спроса на оружие увеличивает предложение в стоимости. То есть оружие и комплектующие становятся более дорогими, а их количество уменьшается.

Это 24 Каналу отметил директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, все конфликты и войны в мире очень ощутимы для Украины.

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"Если вы производите 100 снарядов в день, то вы завтра не будете делать тысячу. В лучшем случае через пол года будете делать 130. Это значит, что нам нужно тратить больше своего ресурса на перевооружение, на то же количество оружия или техники. Нам сложнее получать помощь от западных партнеров, потому что им еще есть кому помогать, кроме нас", – объяснил он.

Также в мире был кризис полупроводников, который ограничивал объем производства в мире определенной номенклатуры. Кроме того, сейчас есть большие проблемы с прахами в мире, что тоже влияет.

Перевооружение в мире влияет

Тарас Чмут отметил, что в Европе продолжается большое перевооружение, что также оказывает большое влияние на военную помощь Украине. Часть стран передала ВСУ свою технику, ее нужно чем-то заменить. Поэтому их производственные мощности уже зарезервированы для них.

Часть стран опасается, что они могут стать следующими и активно вооружаются. Часть стран смотрит, что все куда-то несется, и чтобы жить в мире, нужно готовиться к войне. Часть стран думает, что если Украина посыплется, то можно тоже попытаться забрать чьи-то территории, в частности, наши, и тоже активно перевооружается,

– подчеркнул он.

Нужно развивать свое

Директор Фонда "Вернись живым" убежден, что Украина обязательно должна развивать свое производство. Хотя оно тоже зависит от мировых комплектующих, металла, порохов и так далее.

Надо активно развивать свое. Где мы сильны, что мы можем делать с точки зрения цены, качества, результата. Беспилотная техника, средства РЭР, РЭБ, колесная бронетехника. Нужно восстанавливать, оно уже восстанавливается, но нужно наращивать производство боеприпасов, всю номенклатуру и ракетное вооружение для нас,

– считает Чмут.

Военная помощь Украине: главное