Вопрос не в Венгрии: от чего зависит помощь Украине от ЕС

Венгрия продолжает блокировать предоставление помощи Украине из бюджета Евросоюза. Однако на принятие решения влияет не столько венгерский премьер Виктор Орбан, сколько выделение поддержки нашего государства со стороны США.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, если США примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине, то найдется способ убедить Венгрию.

Смотрите также Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

Важное решение США

Андрей Вигиринский уверен, что финансирование со стороны ЕС будет принято. В то же время все зависит от принятия решения со стороны Штатов. Когда США проголосуют в 2024 году о выделении пакета помощи, то также будет утверждено решение Евросоюза.

Европейские партнеры в вопросах, которые касаются обеспечения нашей обороноспособности и финансовой поддержки, опираются на то, насколько солидарны шаги американцев,

– объяснил он.

Есть методы, чтобы убедить Виктора Орбана. В частности, Венгрию могут заверить, что сумма финансовых отчислений в их пользу не изменится после принятия финансовой поддержки Украины.

"Я склонен думать, что вопрос 50 миллиардов не находится в плоскости Венгрии. Он находится в плоскости желания ЕС понимать, не перекладывает ли США финансовую поддержку Украины на них", – добавил политолог.

Позиция Орбана относительно Украины: главное