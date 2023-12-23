Вопрос не в Венгрии: от чего зависит помощь Украине от ЕС
Венгрия продолжает блокировать предоставление помощи Украине из бюджета Евросоюза. Однако на принятие решения влияет не столько венгерский премьер Виктор Орбан, сколько выделение поддержки нашего государства со стороны США.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, если США примут решение о предоставлении финансовой помощи Украине, то найдется способ убедить Венгрию.
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Важное решение США
Андрей Вигиринский уверен, что финансирование со стороны ЕС будет принято. В то же время все зависит от принятия решения со стороны Штатов. Когда США проголосуют в 2024 году о выделении пакета помощи, то также будет утверждено решение Евросоюза.
Европейские партнеры в вопросах, которые касаются обеспечения нашей обороноспособности и финансовой поддержки, опираются на то, насколько солидарны шаги американцев,
– объяснил он.
Есть методы, чтобы убедить Виктора Орбана. В частности, Венгрию могут заверить, что сумма финансовых отчислений в их пользу не изменится после принятия финансовой поддержки Украины.
"Я склонен думать, что вопрос 50 миллиардов не находится в плоскости Венгрии. Он находится в плоскости желания ЕС понимать, не перекладывает ли США финансовую поддержку Украины на них", – добавил политолог.
Позиция Орбана относительно Украины: главное
- 14 декабря в Брюсселе приняли решение, что начнут переговоры с Украиной о членстве в ЕС. В ходе голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показательно вышел из зала. Он пытался продемонстрировать свое несогласие, но решение было принято без него, потому что делегата вместо себя венгерский премьер не оставил.
- Венгрия наложила вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, в рамках которой должны были выделить 50 миллиардов евро. Этот вопрос смогут повторно рассмотреть в начале 2024 года. В ЕС отмечают, что пакет помощи не отклонен полностью, а отложен.
- Виктор Орбан выразил свои опасения, что вступление Украины в ЕС якобы "заберет у Венгрии все европейские деньги". Также он заявил, что никогда еще не было такого, чтобы страна в состоянии войны стремилась стать частью Евросоюза.
- В то же время премьер-министр не исключает, что страны Евросоюза могут выделить Украине 50 миллиардов евро и без Венгрии. Для этого следует заключить отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года.