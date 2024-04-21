Счет пошел на дни: как помощь США для Украины может испортить наступательные планы россиян

В Конгрессе США проголосовали за помощь Украине, которая предположительно поступит в ближайшее время. В то же время ранее появлялась информация о подготовке россиянами наступления, начало которого планировалось на июнь 2024 года.

Однако поддержка Украины со стороны США может изменить наступательные действия оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что планы наступления врага основывались на том, что у ВСУ есть проблемы с поставками военной помощи от Соединенных Штатов.

Важно Критический поворот в войне, но нужно больше решений: ISW о 60 миллиардах от США для Украины

Ситуация будет улучшаться

До того как европейские страны начали увеличивать объемы помощи Украине, вклад Вашингтона составлял около 50% от всей военной и финансовой поддержки западных партнеров.

Это была значительная доля, и она имела влияние на ситуацию на фронте. В частности, Авдеевка была оставлена из-за того, что украинская армия не имела достаточного количества боеприпасов. Сейчас есть определенные проблемы на Покровском направлении – западнее Авдеевки. Также есть трудности вблизи Часового Яра, где армейская авиация врага отрабатывает непосредственно по линии боестолкновения,

– отметил военный обозреватель.

В то же время, по его словами, если бы ВСУ имели системы ПВО ближнего радиуса действия, боеприпасы, такого бы не было. Тогда бы украинские защитники могли бы не допустить врага к этим рубежам.

Когда появится необходимая техника и оружие, ситуация будет улучшаться для ВСУ. Сейчас можно утверждать, что "окно возможностей", которое открылось для России из-за недостатка боеприпасов у Сил обороны, закрывается.

"Очень скоро мы будем получать помощь из США. Счет пошел на дни", – подчеркнул он.

От этого будет зависеть тактика

Однако сейчас, по мнению военного обозревателя, трудно прогнозировать, как будут дальше разворачиваться боевые действия. Это, в частности, будет зависеть от того, сколько у ВСУ будет вооружения и какое будет количество личного состава.

В то же время есть определенные факторы, которые могут существенно влиять на обстоятельства на фронте.

Так, в пакете помощи, который должен предоставить Вашингтон, есть требование к Джозефу Байдену предоставить Киеву ракеты ATACMS.

Если это произойдет, то в дальнейшем может иметь определенное влияние на боевые действия. Особенно, если Украине предоставят ATACMS дальностью 300 километров. Тогда мы сможем доставать глубоко в оперативных тылах врага и уничтожать его склады, штабы, скопления войск,

– отметил Попович.

Также важное значение для ситуации на фронте будут иметь истребители F-16, которые Украине в начале лета должны передать партнеры. Однако важно, в каком количестве их предоставят.

Если это будет большое количество, тогда мы сможем на определенных участках фронта уничтожать носители КАБов, которые сейчас очень донимают. Благодаря управляемым авиационным бомбам враг имеет возможности продвигаться,

– считает он.

Кроме того, если у ВСУ будет много боеприпасов, а кроме поставок от США, мы должны получить снаряды благодаря инициативе Чехии, это может изменить расстановку сил в плане боеприпасов.

"От этого будет зависеть тактика действий и вооруженных сил России, и Вооруженных Сил Украины", – резюмировал Денис Попович.

Помощь Украине от США: что известно