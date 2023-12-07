Для нас это критический момент, но не надо драматизировать, – Грабский о задержке помощи США

США оказывали помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас поддержка нашего государства стала предметом дискуссии между демократами и республиканцами в Конгрессе. Поэтому Киев может остаться без финансирования со стороны Вашингтона.

Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, что отсрочка помощи Украине откладывает нашу победу. Однако он надеется, что противоречия отойдут на второй план и американские политики найдут общий язык относительно выделения средств Украине.

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Худший и лучший сценарии развития событий

В то же время, важно помнить, что в США существуют определенные протоколы и общенациональный консенсус по поддержке Украины. Также важно, что в Соединенных Штатах еще осталось примерно 5,9 миллиарда долларов помощи для помощи Украине.

Для нас это критический момент, но не нужно драматизировать. Конечно, деньги придут. Здесь вспоминаются слова Черчилля, говорившего, что "американцы все делают правильно, но прежде они перепробуют все неправильные ходы". К сожалению, мы с этим можем столкнуться в наших реалиях,

– предположил военный эксперт.

Если же рассмотреть худший и лучший сценарии этой ситуации, то по негативному развитию событий Украине выделят помощь в январе 2024 года. А согласно положительному – ее утвердят в ближайшие дни. Если Конгресс не примет решение о помощи Украине до 14 декабря, то в следующий раз это будет возможно только в январе.

"Для США отсрочка решения этого вопроса на 20-30 дней не имеет значения. Но для нас – это критически важный момент. Каждый день отсрочки поступления помощи от США – это отсрочка нашей победы", –подчеркнул Грабский.

Джозеф Байден выступил 6 декабря перед Конгрессом о важности поддержки Украины. Он подчеркнул, что в случае победы в Украине Владимир Путин пойдет дальше, ведь имеет планы напасть на страны НАТО . В этом случае американским военным придется воевать с российской армией.

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Сможем только держать оборону

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, с использованием западного оружия ВСУ удалось освободить 50% территорий, которые были под российской оккупацией в 2022 году.

Поэтому западное оружие нам нужно сейчас. Без нее, уверен военный эксперт, говорить о том, что мы сможем в течение короткого периода времени одержать победу, будет неправильным. Мы сможем только держаться на оборонительных позициях, на которых стоим под давлением противника.

"В любом случае у Украины нет другого выбора как защищать нашу землю, наши города и села, а также удерживать наши позиции. От скорости принятия решения о предоставлении Украине помощи будет зависеть срок пребывания наших войск в стратегической обороне, которая сейчас является объективной реальностью на полях сражений", – отметил Сергей Грабский.

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