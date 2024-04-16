Ситуация похожа на 2022 год, – Мусиенко предположил как помощь от США повлияет на действия ВСУ

В США продолжаются дискуссии о выделении помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Спикер Палаты представителей предложил разделить пакет поддержки и выдвинуть на голосование отдельно финансирование Израиля, Украины и Тайваня.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что в Украине есть большой дефицит артиллерийских снарядов: их соотношение сейчас 1:10. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что такое соотношение боеприпасов было и год назад, когда Украина планировала контрнаступление в 2023-м.

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Произошел определенный перелом

Тогда ситуация также была сложной и соотношение оружия и техники было не в пользу Украины.

Сейчас также во многом ситуация похожа на 2022 год, когда в марте российские войска действовали на разных направлениях. Они наносили удары по территории Украины, прилетали "Искандеры" и другие ракеты, а украинская ПВО была не способна их сбивать. Также не хватало артиллерии, и мы ждали принятия решения о "Рамштайн",

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Решение по "Рамштайну" тогда, это, по его мнению, аналог нынешнего голосования Конгресса о выделении Украине помощи со стороны США. Когда проходили заседания в формате "Рамштайн", началась улучшаться ситуация с поставками оружия и техники. Стала поступать артиллерия, HIMARS. Украина в 2022 году осуществила две наступательные операции, успешно освободила Херсон и большую часть Харьковской области.

Встреча в формате "Рамштайн" Международная коалиция по военной помощи Украине. В контактную группу входят представители оборонных ведомств более 40 стран ЕС, НАТО, Африки, Ближнего Востока, Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. Встреча проходит на немецкой базе Рамштайн, а также в онлайн-формате. Первая встреча состоялась 26 апреля 2022 года.

Тогда произошел определенный перелом, и сейчас события могут развиваться примерно подобным образом. Сначала ВСУ могут отбиться, далее провести локальные наступательные действия, которые наверняка станут успешными.

"Это заставит Запад еще больше поверить в Украину, и тогда уже можно будет говорить о 2025 году, когда, вероятно, сможем проводить более амбициозные контрнаступательные операции – с авиацией, с ATACMS и вообще большим обеспечением", – отметил Александр Мусиенко.

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