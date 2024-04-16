Водночас Володимир Зеленський наголосив на тому, що в Україні є великий дефіцит артилерійських снарядів: їхнє співвідношення наразі 1:10. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що таке співвідношення боєприпасів було і рік тому, коли Україна планувала контрнаступ у 2023-му.

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Відбувся певний злам

Тоді ситуація також була складною і співвідношення зброї та техніки було не на користь України.

Зараз також багато в чому ситуація схожа на 2022 рік, коли у березні російські війська діяли на різних напрямках. Вони завдавали ударів по території України, прилітали "Іскандери" та інші ракети, а українська ППО була не спроможна їх збивати. Також не вистачало артилерії, і ми чекали на ухвалення рішення про "Рамштайн",

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Рішення щодо "Рамштайну" тоді, це, на його думку, аналог нинішнього голосування Конгресу щодо виділення Україні допомоги з боку США. Коли відбувались засідання у форматі "Рамштайн", почалась поліпшуватись ситуація з постачанням зброї та техніки. Стала надходити артилерія, HIMARS. Україна у 2022 році здійснила дві наступальні операції, успішно звільнила Херсон і більшу частину Харківщини.

Зустріч у форматі "Рамштайн" Міжнародна коаліція щодо військової допомоги Україні. До контактної групи входять представники оборонних відомств понад 40 країн ЄС, НАТО, Африки, Близького Сходу, Перської затоки та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Зустріч відбувається на німецькій базі Рамштайн, а також в онлайн-форматі. Перша зустріч відбулась 26 квітня 2022 року.

Тоді відбувся певний злам, і зараз події можуть розвиватись приблизно у подібний спосіб. Спочатку ЗСУ можуть відбитися, далі провести локальні наступальні дії, які напевно стануть успішними.

"Це змусить Захід ще більше повірити в Україну, і тоді вже можна буде говорити про 2025 рік, коли, імовірно, зможемо проводити амбіційніші контрнаступальні операції – з авіацією, з ATACMS і взагалі більшим забезпеченням", – наголосив Олександр Мусієнко.

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