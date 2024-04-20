Стало известно время, когда Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон называл дату голосования – суббота 20 апреля. Теперь же появилось больше конкретики, а именно известно время.

Есть мнение, что на неуступчивого спикера повлиял Дональд Трамп. В пакет помощи нашему государству, который не могут принять с прошлого года, войдут более 60 миллиардов долларов и, возможно, ракеты ATACMS. Байден обещал, что немедленно подпишет документ, если его поддержит Конгресс.

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Когда в США проголосуют за пакет помощи Украине

Голосование состоится ориентировочно в 20:20 – 20:30 по Киеву. Официально документ называется H.R. 8035 "Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины". Его рассмотрят после законопроекта H.R. 8034 о помощи Израилю. Но заседание начнется с общих дебатов.

Какова расстановка сил в Палате представителей

Журналистка "Голоса Америки" Татьяна Ворожко рассказала: конгрессмены планируют работать в субботу, могут продолжить работу и в воскресенье, если этого потребует ситуация, так же и Сенат. Позиция будет зависеть от того, каким будет окончательный текст этого законопроекта. Сейчас опубликован текст, в который могут вносить поправки.

Демократы говорили, что поддержат законопроект, если он будет отражать основные позиции национальной безопасности, если там будут полные суммы на помощь Украине, а также будет там сумма на гуманитарную помощь для Газы. Если говорить о республиканцах, которые поддерживают наше государство, они этим законопроектом довольны.

Одна группа республиканцев обещает Украине поддержку, мол, раньше не поддерживали помощь Украине, потому что сначала надо решить ситуацию относительно границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Другую группу республиканцев не удовлетворяет все, где есть помощь Украине, они уже угрожают Джонсону отставкой.

Важен не только законопроект о помощи

Также в субботу могут проголосовать и законопроект, где говорится о финансировании Украины за счет конфискованных российских активов. Там есть три положения, которые касаются Украины – это дополнительные санкции в отношении российских олигархов, дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к трансферу технологий из Ирана и Китая для производства "Шахедов", и механизм использования замороженных активов российских олигархов на 5 миллиардов долларов, которые не находятся на территории Соединенных Штатов.

Почему изменился Джонсон

Татьяна Ворожко объяснила: когда Джонсон еще был обычным конгрессменом, он придерживался больше эволюционистских взглядов. Сейчас же спикер становится "американцем рейгановского толка". По ее словам, теперь Джонсон лучше ознакомлен с данными разведки и лучше понимает общую картину.

Все, что я делаю, считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным. Я верю разведке, у нас были брифинги. Я считаю, что Си Цзиньпин, Владимир Путин и Иран действительно являются осью зла, думаю, что они координируют свои действия. Считаю, что Путин продолжил бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Думаю, дальше он может пойти на Балканы, может иметь противостояние с Польшей или одним из наших союзников по НАТО. Откровенно говоря, я бы лучше отправил пули в Украину, чем американских ребят,

– высказался спикер Палаты представителей.