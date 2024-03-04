Все зависит от Джонсона: когда Украина может получить помощь от США

В США на протяжении нескольких месяцев не могут прийти к согласию о выделении помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Однако по сообщению западных СМИ, в в Конгрессе готовится новый законопроект.

Голосование за новый проект закона может состояться примерно в середине марта – начале апреля. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что по-прежнему важную роль в этом вопросе играет спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Важно Спикеры 23 парламентов призвали республиканца Джонсона рассмотреть помощь Украине

Есть запасной вариант

Политолог объяснил, что сначала должен быть принят бюджет США на 2024 год, ведь его не могут согласовать уже полгода. Голосование за бюджет должно состояться 8 марта.

Если за этот законопроект проголосуют, после этого будет рассматриваться вопрос о международной помощи, в том числе и Украине.

Речь идет о новом законопроекте, который разрабатывают республиканцы и демократы. Они предлагают предоставить Киеву сокращенную помощь.

Мы можем получить только военную поддержку – без бюджетной помощи. Однако одновременно проголосовать об увеличении расходов на границу между США и Мексикой,

– отметил Фесенко.

Как известно, вопрос границы является краеугольным камнем конфликта между республиканцами и демократами, который тормозит принятие помощи Украине.

В случае принятия этого решения, Украина, по словам Фесенко, сможет получить помощь в апреле.

Спикер Майк Джонсон встречался с представителями республиканской партии, которые участвуют в разработке нового законопроекта. В то же время Джонсон не взял на себя обязательства по внесению документа на голосование, настаивая на том, что прежде всего нужно принять решение о государственном финансировании.

Пока не понятно, поставит ли республиканец Майк Джонсон на голосование этот законопроект. Ранее законопроекты от Джозефа Байдена и Сената он на голосование не ставил,

– отметил Владимир Фесенко.

Это соответствует избирательной стратегии Дональда Трампа, который выступает против любых компромиссов с Байденом.

Больше о новом законопроекте в Конгрессе США о помощи Украине

Председатель Комитета по международным делам Майкл Маккол отвечает за подготовку нового документа.

Согласно новому законопроекту, Украине, Израилю и Тайваню США должны выделить 66 миллиардов долларов военной помощи. Однако документ не предусматривает предоставление гуманитарной помощи, которая была учтена в законопроекте, проголосованном в Сенате.

Также в новом законопроекте говорится о введении ограничений на въезд нелегальных мигрантов в США пока не будет принято решение по оперативному контролю над границей. Однако демократы выступают против ограничений в отношении мигрантов.