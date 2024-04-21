Сомнений в одобрении помощи Украине нет: что показали процессы в США

Конгресс США одобрил законопроект о 61 миллиарде долларов помощи Украине. Сомнений в том, что его подпишет Джо Байден нет. Средства будут распределении как и на военно-техническую помощь, так и на восстановление нашей страны.

Такое мнение 24 Канала высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что задержка решительных действий от США ускорила процессы оказания помощи Украине от Европы. Однако наша страна все равно должна рассчитывать только на себя, ведь американской помощи не хватит на долгое время.

Интересно Не вся Палата представителей приветствовала помощь Киеву: видео позорного поведения Тейлор Грин

Помощь точно будет

По мнению Пендзина, нет сомнений в том, что во вторник, 23 апреля, военная помощь Украине будет одобрена США и подписана Джо Байденом на следующий день.

Украина уже знает о заявке американцев по резкому увеличению своих военных консультантов в Украине на базе посольства США, которые будут отвечать за логистику, и то, что в США уже сформированы соответствующие контейнеры для доставки помощи Украине.

Как только Байденом будут подписаны законопроекты, то дальше это будет вопрос недель двух,

– отметил экономист.

Распределение средств

50 миллиардов долларов будет направлено на военно-техническую помощь Украине. Из этой суммы 36 миллиардов пойдут на американские предприятия, которые должны изготовить военную технику и вооружение, которое заменит то, что Пентагон снимает с эксплуатации и передает Украине.

Остальные 11 миллиардов долларов – это 7 миллиардов на макрофинансовую помощь, а остаток будет направлен на разминирование и гражданскую интеграцию.

Это те вещи, которые действительно нужны Украине. Однозначно в первую очередь разминирование и восстановление разрушенных систем, связанных с критической инфраструктурой,

– подчеркнул Пендзин.

Не союзники, а партнеры

Экономист отмечает, что не надо путать партнеров и союзников. Сейчас для Украины США и Европа являются партнерами, которые помогают, но "не вписываются" в наши проблемы. Разницу между партнерами и союзникам очень четко показала ситуация в Израиле, когда их союзники закрыли перед ними небо от иранских дронов и ракет.

Зависимость от помощи США

Украина, по словам Пендзина, очень сильно зависима от военно-технической помощи партнеров. Годы мирной жизни привели к тому, что на сегодняшний момент ни Европа, ни Украина в реальности самостоятельно не могут выстоять против любой серьезной агрессии.

К тому же военно-промышленный комплекс Украины не обеспечивает ВСУ. Украина не сможет сама его восстановить, ей нужна коллаборация с партнерами.

В первую очередь говорится о коллаборации с европейскими странами, которые наконец оправились и начали выделять достаточно большие средства на восстановление своей военно-технической способности,

– прокомментировал экономист.

По мнению Пендзина, помощь от США вызывает много дополнительных вопросов. Одна ракета системы Patriot стоит 7 миллионов долларов. За активную ночь противовоздушной обороны может быть выстреляно ракет на 100 миллионов долларов. Десять таких ночей – это миллиард. Украина не сможет на долгий период обеспечивать безопасность воздушного пространства благодаря американским ракетам.

Когда активность военных действий немного утихнет, тогда может быть уменьшение предоставления помощи. Пока мы не наладим механизмы для собственного обеспечения, мы всегда будем зависимы,

– добавил экономист.

Положительный момент задержки помощи США

Длинная задержка с помощью от США привела к тому, что Европа переосмыслила свое место в помощи Украине. Сейчас европейская помощь намного больше, чем была в середине 2023 года.

Появились инициативы, которые при быстром поступлению помощи от США не могли бы возникнуть. Для примера, инициатива президента Чехии по поиску на мировом рынке снарядов для Украины.

Также говорится о финансировании европейскими странами украинского военно-промышленного комплекса для выкупа у него вооружения, чтобы передать его украинской армии. Так сделала Дания.

Это произошло из-за того, что в Министерстве обороны Украины не хватает средств для того, чтобы полностью выкупать изготовленную украинским ВПК продукцию для нужд ВСУ,

– отметил Пендзин.

Страны действуют в своих политических интересах

В Украине и Европе, по словам экономиста, военно-промышленный комплекс без надлежащей элементной базы.

Три четверти украинских предприятий ВПК работают на элементной базе, которую покупают на AliExpress. 70% составляющих порохов, что производит ЕС он получает из Китая,

– подчеркнул Пендзин

Любой ограничительный акт Китая по продаже товаров двойного использования и компонентов для взрывных устройств для Европы принесет Украине огромную стагнацию. США, по словам экономиста, еще в середине 2022 года официально профинансировали 60 миллиардов долларов для начала производства на их территории микрочипов, которые до сегодняшнего дня весь мир покупает в Тайване.

Мир, в связи с российско-украинской войной, очень сильно меняет свои взгляды на те вещи, к которым спокойно относился на протяжении всех лет. Вопрос глобализации стер экономические границы, но оказалось, что военные границы нигде не исчезли, как и политические. Любые демократические режимы всегда будут лелеять надежды изменить эти политические границы в свою пользу,

– объяснил Пендзин.

Помощь от США: последние новости