Таку думку 24 Каналу висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що затримка рішучих дій від США прискорила процеси надання допомоги Україні від Європи. Однак наша країна все одно повинна розраховувати лише на себе, адже американської допомоги не вистачить на довгий час.

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Допомога точно буде

На думку Пендзина, немає сумнівів у тому, що у вівторок, 23 квітня, військова допомога Україні буде схвалена США та підписана Джо Байденом на наступний день.

Україна вже знає про заявку американців щодо різкого збільшення своїх військових консультантів в Україні на базі посольства США, які будуть відповідати за логістику, і те, що в США вже сформовані відповідні контейнери для доставлення допомоги Україні.

Як тільки Байденом будуть підписані законопроєкти, то далі це буде питання тижнів двох,

– зазначив економіст.

Розподілення коштів

50 мільярдів доларів буде направлено на військово-технічну допомогу Україні. З цієї суми 36 мільярдів підуть на американські підприємства, які мають виготовити військову техніку та озброєння, яке замінить те, що Пентагон знімає з експлуатації й передає Україні.

Інші 11 мільярдів доларів – це 7 мільярдів на макрофінансову допомогу, а залишок буде направлений на розмінування та цивільну інтеграцію.

Це ті речі, які справді потрібні Україні. Однозначно в першу чергу розмінування та відбудова зруйнованих систем, пов'язаних із критичною інфраструктурою,

– підкреслив Пендзин.

Не союзники, а партнери

Економіст наголошує, що не треба плутати партнерів та союзників. Зараз для України США та Європа є партнерами, які допомагають, але "не вписуються" у наші проблеми. Різницю між партнерами та союзникам дуже чітко показала ситуація в Ізраїлі, коли їхні союзники закрили перед ними небо від іранських дронів та ракет.

Залежність від допомоги США

Україна, за словами Пендзина, є дуже сильно залежна від військово-технічної допомоги партнерів. Роки мирного життя призвели до того, що на сьогоднішній момент ні Європа, ні Україна в реальності самостійно не можуть вистояти проти будь-якої серйозної агресії.

До того ж військово-промисловий комплекс України не забезпечує ЗСУ. Україна не зможе сама його відновити, їй потрібна колаборація із партнерами.

В першу чергу мовиться про колаборацію із європейськими країнами, які нарешті оговталися й почали виділяти достатньо великі кошти на відновлення своєї військово-технічної спроможності,

– прокоментував економіст.

На думку Пендзина, допомога від США викликає багато додаткових запитань. Одна ракета системи Patriot коштує 7 мільйонів доларів. За активну ніч протиповітряної оборони може бути вистріляно ракет на 100 мільйонів доларів. Десять таких ночей – це мільярд. Україна не зможе на довгий період забезпечувати безпеку повітряного простору завдяки американським ракетам.

Коли активність військових дій трохи вщухне, тоді може бути зменшення надання допомоги. Поки ми не налагодимо механізми для власного забезпечення, ми завжди будемо залежні,

– додав економіст.

Позитивний момент затримки допомоги США

Довга затримка із допомогою від США призвела до того, що Європа переосмислила своє місце в допомозі Україні. Зараз європейська допомога є набагато більшою, аніж була в середині 2023 року.

З'явились ініціативи, які при швидшому надходженню допомоги від США не могли б виникнути. Для прикладу, ініціатива президента Чехії щодо пошуку на світовому ринку снарядів для України.

Також мовиться про фінансування європейськими країнами українського військово-промислового комплексу для викупу в нього озброєння, щоб передати його українському війську. Так зробила Данія.

Це сталось через те, що в Міністерстві оборони України не вистачає коштів для того, щоб повністю викупляти виготовлену українським ВПК продукцію для потреб ЗСУ,

– зауважив Пендзин.

Країни діють у своїх політичних інтересах

В Україні та Європі, за словами економіста, військово-промисловий комплекс є без належної елементної бази.

Три чверті українських підприємств ВПК працюють на елементній базі, яку купують на AliExpress. 70% складових порохів, що виробляє ЄС він отримує із Китаю,

– наголосив Пендзин

Будь-який обмежувальний акт Китаю щодо продажу товарів подвійного використання і компонентів для вибухових пристроїв для Європи принесе Україні величезну стагнацію. США, за словами економіста, ще в середині 2022 року офіційно профінансували 60 мільярдів доларів для започаткування виробництва на їхній території мікрочипів, які до сьогоднішнього дня весь світ купує в Тайвані.

Світ, у зв'язку з російсько-українською війною, дуже сильно змінює свої погляди на ті речі, до яких спокійно відносився протягом всіх років. Питання глобалізації стерло економічні кордони, але виявилося, що військові кордони ніде не щезли, як і політичні. Будь-які демократичні режими завжди будуть плекати надії змінити ці політичні кордони на свою користь,

– пояснив Пендзин.

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