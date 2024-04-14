Могут ускориться: повлияет ли атака Ирана на Израиль на выделение США помощи для Украины
Иран совершил массированную атаку по Израилю ночью 14 апреля, выпустив большое количество ракет и дронов. ЦАХАЛ сообщил, что удалось отбить 99% иранских ракет. Однако конфликт может разгореться еще сильнее.
На фоне этих событий в США активизировались действия по выделению военной помощи Израилю. Как известно она была в одном пакете с поддержкой Украины и Тайваня. Однако в Конгрессе США на протяжении нескольких месяцев не могут проголосовать за это решение. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов сказал 24 Каналу, что у Украины появилась реальная возможность получить 61 миллиард долларов помощи от Соединенных Штатов.
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Есть дополнительное давление
Политолог отметил, что эту атаку Ирана на Израиль можно рассматривать в положительном контексте в отношении Украины.
В то же время эта атака не сильно отвлекла внимание от войны в Украине, потому что ее последствия не являются такими трагическими, как вторжение ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Тогда это привело к большому количеству жертв и захвату заложников,
– отметил он.
Из-за обстрела Ирана территории Израиля снова активизировалась сложная ситуация на Ближнем Востоке. Это дополнительное давление, которое может мотивировать конгрессменов проголосовать за выделение помощи Израилю.Обратите внимание! В ночь на 14 апреля Иран нанёс удар по Израилю, выпустив 36 крылатых ракет, 110 ракет класса "земля-земля" и 185 беспилотников. Однако Израилю и его союзникам удалось обезвредить 99% воздушных целей. Известно, что из-за атаки незначительно повреждена израильская военная база.
Очевидно, по мнению эксперта-международника, что представители демократической партии не пойдут на разъединение этого пакета помощи, то есть Израиль, Украина и Тайвань получат поддержку вместе. В то же время Киеву могут оказать помощь в разном формате – кредита, лизинга, под залог российских замороженных активов.
"Однако разъединяться пакет не будет. Если в США хотят поддержать Израиль, им придется голосовать за тот пакет, в котором включена и помощь для Украины. Эти события могут положительно повлиять на то, что процесс ускорится и голосование за этот пакет состоится в ближайшее время", – подчеркнул Максим Несвитайлов.
Помощь Украине со стороны США: что известно
- После атаки, которую совершил Иран по территории Израиля, в Конгрессе США могут проголосовать за выделение военной помощи Иерусалиму.
- Ради рассмотрения этого вопроса Палата представителей отойдет от ранее объявленного законодательного графика, и уже на следующей неделе проведет голосование.
- В то же время меньшинство в Сенате во главе с Митчем МакКоннеллом призвало Палату представителей рассмотреть пакет зарубежной помощи. Этот пакет ранее был принят Сенатом и в течение 2 месяцев является заблокированным. В пакете предусматривается выделение помощи кроме Израиля, также Украине и Тайваню.
- Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон предлагал голосовать отдельно за помощь Израилю и Украине. Он отметил, что Израиль является "отдельным вопросом", а потому нужно выдвинуть отдельную инициативу по его финансированию.
- Также Майк Джонсон предполагал, что помощь Украине может быть выделена также в виде кредита или ленд-лиза.