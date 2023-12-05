Есть осторожный оптимизм, – Подоляк о возможности выделения помощи от США в этом году

В Конгрессе США 6 декабря должно состояться голосование по возможности выделения Соединенными Штатами пакета чрезвычайной внешней помощи в размере 106 миллиардов, из которых 61 миллиард должна получить Украина. Накануне перед конгрессменами может выступить Владимир Зеленский.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Западу нужно сделать правильный выбор относительно России, чтобы не потерять время. Именно поэтому принятие Конгрессом оказание помощи Украине станет вкладом в глобальную безопасность.

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Россия демонстрирует другое поведение

Советник главы ОПУ надеется, что Конгресс США адекватно оценит ситуацию и примет соответствующее решение.

Есть осторожный оптимизм. Это вопрос о небольшом пакет инвестиций в глобальную безопасность сегодня. Завтра цена этого пакета безопасности будет намного выше,

– уверен Подоляк.

Сегодня Россия демонстрирует совсем другое поведение. Кремль уверен, что может дожать демократический мир, и он – как это происходило в последние десятилетия – согласится искать компромисс с преступниками о том, что они "имеют право" совершать преступления. Однако против ограниченного количества людей или захватывать ограниченную территорию в других странах.

Если решение откладывается и переносится на следующие политические поколения, то Запад будет иметь гораздо худшую позицию,

– заметил советник главы ОПУ.

Если бы в отношении России были приняты соответствующие решения в начале 1990-х, когда ей авансом дали право считать себя последовательницей Советского Союза, во многом сегодняшней ситуации можно было избежать. Также Запад закрыл глаза на то, как Россия развивалась, куда вкладывала средства, как милитаризовалась, и вырастил монстра, каким является сегодняшняя путинская Россия.

Владимир Зеленский может выступить перед верхней палатой Конгресса США в преддверии голосования о выделении Украине средств. Президент Украины проинформирует конгрессменов о состоянии войны в стране. Также он должен их убедить в необходимости предоставления нового пакета военной помощи.

Михаил Подоляк оценил вероятность выделения Конгрессом США помощи Украине: смотрите видео

Так же, по мнению Михаила Подоляка, если бы была адекватная реакция на то, что совершила Россия в Грузии в 2008 году, или в Украине в 2014-м, когда аннексировала, несмотря на все международные запреты, территорию другого государства, сегодня не было бы таких разрушительных последствий для мира в целом.

В частности, в Африке происходит тотальный контроль России над рядом правительств в центральной и центрально-восточной частях континента. В Латинской Америке также – Венесуэла, которая близка к России, сегодня ведет себя агрессивно по отношению к Гайане.

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