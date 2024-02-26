Девиз партии республиканцев в США несовместим с одобрением помощи Украине, – CNN

Журналисты назвали еще одну причину, которая объясняет, почему республиканцы не хотят проголосовать за помощь Украине. Говорится о кредо Республиканской партии.

Споры идут из-за того, что Соединенные Штаты сталкиваются с кризисом на границе с Мексикой. Перед этим СМИ писали, что Байден встретится с лидерами Конгресса, в частности, и со спикером Палаты представителей, из-за помощи Украине.

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Какой девиз республиканцев

Есть простая причина, почему многие республиканцы пренебрегают отчаянной просьбой президента Украины Владимира Зеленского об оружии и боеприпасах на миллиарды долларов. Отправка дополнительных средств налогоплательщиков на войну на окраине Европы несовместима с кредо партии, где доминирует 45 президент США Дональд Трамп, "Америка прежде всего",

– написали журналисты.

По их словам, Трамп отвел республиканцев от интернационалистского, антикремлевского прошлого, представленного консервативными традиционалистами, такими как лидер республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.

Так, Трамп стремится помешать центральной внешнеполитической цели Байдена, подчеркивая свою неспособность остановить кризис ближе к дому – на южной границе.

Журналисты пишут, что корни спора в меняющемся облике Республиканской партии.

Партийные принципы, которые когда-то защищали сильную, геобаллистическую внешнюю политику, были отвергнуты в пользу более делового подхода к обязательствам США за рубежом, что стало результатом растущего недовольства среди рядовых избирателей Республиканской партии после многих лет экономического кризиса и дорогих иностранных войн,

– написало издание.

Аргумент, что США не должны тратить миллиарды долларов за рубежом на войну в Украине, когда Штаты сталкиваются с кризисом на границе с Мексикой, может означать "гибель надежд Украины на дополнительную помощь со стороны Вашингтона".

В то же время на Байдена оказывается все большее давление, чтобы он оправдал большие суммы средств налогоплательщиков, которые направили на войну за рубежом. Хотя некоторые республиканцы, вероятно, выступают против помощи Украине только по политическим причинам – чтобы угодить Трампу.

Американские журналисты пишут, что, как бы ни завершились выборы 2024 года, но баланс сил в Конгрессе, вероятно, будет узким. Это значит, что все более националистическая Республиканская партия сможет заблокировать будущие транши помощи.

США еще не выделили более 60 миллиардов Украине