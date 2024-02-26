Суперечки точаться через те, що Сполучені Штати стикаються з кризою на кордоні з Мексикою. Перед цим ЗМІ писали, що Байден зустрінеться лідерами Конгресу, зокрема, й зі спікером Палати представників, через допомогу Україні.

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Який девіз республіканців

Є проста причина, чому багато республіканців нехтують відчайдушним проханням президента України Володимира Зеленського про зброю та боєприпаси на мільярди доларів. Надсилання додаткових коштів платників податків на війну на околиці Європи несумісне з кредо партії, де домінує 45 президент США Дональд Трамп, "Америка перш за все",

– написали журналісти.

За їхніми словами, Трамп відвів республіканців від інтернаціоналістського, антикремлівського минулого, представленого консервативними традиціоналістами, такими як лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл.

Так, Трамп прагне перешкодити центральній зовнішньополітичній меті Байдена, підкреслюючи свою нездатність зупинити кризу ближче до дому – на південному кордоні.

Журналісти пишуть, що коріння суперечки в мінливому обличчі Республіканської партії.

Партійні принципи, які колись захищали сильну, глобалістичну зовнішню політику, були відкинуті на користь більш ділового підходу до зобов'язань США за кордоном, що стало результатом зростаючого невдоволення серед рядових виборців Республіканської партії після багатьох років економічної кризи й дорогих закордонних воєн,

– написало видання.

Аргумент, що США не повинні витрачати мільярди доларів за кордоном на війну в Україні, коли Штати стикаються з кризою на кордоні з Мексикою, може означати "загибель надій України на додаткову допомогу з боку Вашингтона".

Водночас на Байдена чиниться все більший тиск, щоб він виправдав великі суми коштів платників податків, які скерували на війну за кордоном. Хоча деякі республіканці, ймовірно, виступають проти допомоги Україні тільки з політичних причин – щоб догодити Трампу.

Американські журналісти пишуть, що, як би не завершились вибори 2024 року, та баланс сил у Конгресі, ймовірно, буде вузьким. Це значить, що все більш націоналістична Республіканська партія зможе заблокувати майбутні транші допомоги.

США ще не виділили понад 60 мільярдів Україні