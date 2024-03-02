Спикер Джонсон готовится сделать шаг по помощи Украине: партия шантажирует его отставкой

В США до сих пор не могут прийти к согласию относительно выделения Украине помощи. Впрочем, это своеобразное "шоу" хоть и не завершилось, но уже на финишной прямой.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. Он также сказал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон готовится сделать шаг касательно помощи Украине после личной встречи с президентом Джо Байденом.

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Трамписты угрожают Джонсону отставкой, если тот поддержит Украину

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что у Джонсона сегодня есть шанс войти в историю и выйти из тени Дональда Трампа. Для этого ему надо принять правильное историческое решение как политический лидер, занимающий важную должность в Соединенных Штатах.

В то же время трамписты выступают против такого решения и заявили, что в таком случае они будут инициировать отставку Майка Джонсона.

Если он примет это решение, а сторонники Трампа начнут инициировать тему его отставки, то лидер меньшинства демократов в нижней палате сказал, что они не поддержат отставку Джонсона, если тот поставит на голосование проект закона о поддержке Украины, который инициировала верхняя палата,

– отметил Юнус.

По его мнению, ситуация движется в положительном направлении. Это напряжение вокруг голосования за помощь Украине – привычное дело для Штатов. Поэтому наше государство получит то, что ей необходимо, поскольку это выгодно обеим партиям.

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