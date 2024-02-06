"Европа не готова помогать на таком уровне": что могут делать ВСУ без поддержки США
Сейчас в США еще не проголосовали за предоставление помощи Украине. Поддержку со стороны Штатов ничто не заменит, поэтому нужно решить эту проблему.
Европа оказывает много помощи Украине, однако своими объемами она не готова заменить поддержку США. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
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"Политическую и экономическую поддержку от США никто не заменит. Европа на сегодня не готова теми объемами и ресурсами заменить ее. Многие европейские страны ориентируются на США, на уровень обеспечения, поддержку, настроения. Поэтому, безусловно, это важно", – подчеркнул военный эксперт.
ВСУ превышают прогнозы
Александр Мусиенко отметил, что Европа очень поддерживает Украину. Этой помощи будет хватать, чтобы держаться на определенном уровне, отражать атаки, масштабное российское наступление, которое сейчас наблюдаем по всей линии фронта на Востоке.
Чтобы перейти к более масштабным наступательным действиям, ВСУ необходима помощь от США. Без американской поддержки украинская армия сможет обороняться, но наступать будет значительно сложнее.
С другой стороны, у нас всегда были сложности со снабжением. Но украинские силы показывали себя с лучшей стороны и иногда превосходили любые прогнозы, которые могли звучать от наших западных партнеров, максимально эффективно используя вооружение и бюджеты, которые нам предоставлялись,
– подчеркнул он.
Страны ЕС поставляют снаряды третьим странам
Высокопоставленный представитель Европейского Союза 6 февраля прибыл в Киев. Он заявил, что немало вооружения европейские производители сейчас поставляют по контрактам третьим странам. В частности, снаряды.
Военный эксперт отметил, что, возможно, некоторые контракты были заключены еще и до полномасштабного вторжения России в Украину на долгосрочный срок. За непоставки нужно будет выплачивать штрафные санкции. Вопрос заключается в том, кто будет их платить.
Если Европа возьмет это на себя, я думаю, что может взять, тогда вопросов нет. Можно отсрочить поставки в те другие страны, откуда из ЕС поставлялось и все направлять в Украину,
– предположил Мусиенко.
Помощь Украине со стороны США: последнее
- В Сенате США опубликовали соглашение, которое предусматривает договоренности по нацбезопасности страны, а также помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Общий объем средств проекта закона – более 118 миллиардов долларов. В частности, 60 миллиардов – на помощь для Украины.
- Президент США Джо Байден призвал Конгресс собраться и быстро принять этот документ. По его словам, несмотря на разногласия нельзя позволить партийной политике стать на пути выполнения "обязанностей как великой нации". Известно, что проголосовать за этот проект закона могут 7 февраля.
- В своем обращении 6 февраля Джо Байден отметил, что принятие этого закона является важным для Украины. Во время выступления американский лидер надел желто-голубой галстук и значок с флагом нашего государства. Он отметил, что поддержка этого законопроекта – это противодействие Владимиру Путину. Нужно остановить его "аппетиты", иначе российский диктатор не остановится на Украине и расходы для США возрастут.